Testy na granicy a zaświadczenie o negatywnym wyniku w kierunku covid-19. To trzeba wiedzieć

Rząd ostatnio po raz kolejny zmodyfikował przepisy covidowe, tym razem dotyczące obowiązku poddania się testowi na koronawirusa. /zdjęcie ilustracyjne stock.adobe.com/standardowa/Giovanni Cancemi

Od 18 stycznia od godz. 17 obowiązkowy po przyjeździe do Norwegii test na koronawirusa można wykonać tylko na lotnisku czy przejściu granicznym, a nie - jak do tej pory - w danej gminie w ciągu 24 godzin. Wątpliwości wielu czytelników budzi fakt, czy należy w takim wypadku posiadać również negatywny wynik testu, któremu należy poddać się przed podróżą do Norwegii.

Reklama

Przepisy dotyczące wykonywania testu na granicy, ogłoszone 16 stycznia przez rząd, nie oznaczają, że zlikwidowano wymóg posiadania negatywnego wyniku testu w kierunku COVID-19.



Poniżej: komunikat o obowiązkowych po przyjeździe testach, które od dziś można wykonywać tylko na granicy

Regjeringen innfører obligatorisk testing på grensen for personer som har oppholdt seg i et område med karanteneplikt. Dette vil gjelde fra mandag 18. januar kl. 17.00. Les mer på https://t.co/cBj4TO2KYY #koronaNorge #korona pic.twitter.com/CHUc3LbzdA — Helse- og omsorgsdep (@helse_og_omsorg) January 16, 2021

Negatywny wynik testu i tak trzeba mieć każdy obcokrajowiec przekraczający granicę Norwegii musi okazać zaświadczenie o negatywnym wyniku testu w kierunku COVID-19. Od wykonania testu do przekroczenia granicy Norwegii nie może upłynąć więcej niż 72 godziny. Jak informuje Urząd ds. Zdrowia (Helsedirektoratet),

Dopuszczalne są wyniki testów metodą PCR lub za pomocą szybkiego testu antygenowego. Zaświadczenie musi być wydane w języku norweskim, szwedzkim, duńskim, angielskim, francuskim lub niemieckim.



Są jednak wyjątki dot. obowiązkowego wyniku testu. Przepis ten nie obowiązuje: obywateli Norwegii, cudzoziemców mieszkających w Norwegii z pozwoleniem na pobyt, jak również obcokrajowców pełniących tzw. funkcje krytyczne. Wyników nie muszą przedstawiać także cudzoziemcy podczas tranzytu oraz pracownicy i studenci regularnie kursujący w celach zawodowych i edukacyjnych między Norwegią a Szwecją lub Finlandią. Wyjątek stanowi personel medyczny, który znajdował się poza terytorium Norwegii dłużej niż tydzień.Z obowiązku przedstawiania negatywnego wyniku testu na koronawirusa są też zwolnieni azylanci i przesiedlani uchodźcy, cudzoziemcy z zezwoleniem na pobyt w Norwegii, zgodnym z przepisami o imigracji w ramach łączenia rodzin, dyplomaci i osoby związane ze służbami zagranicznymi lub działalnością ambasady, niektórzy wojskowi, obcokrajowcy pracujący przy przewozie towarów i pasażerów lub będący w drodze do wykonania takiego zlecenia lub po jego wykonaniu, piloci i marynarze w drodze do wykonania zlecenia albo po jego wykonaniu oraz dzieci poniżej 12 roku życia.

Obecne wymagania

1. wypełnić

2. posiadać zaświadczenie o negatywnym wyniku testu na koronawirusa (chyba że są objęci wyjątkiem, patrz akapit wyżej)

3. na przejściu granicznym/lotnisku poddać się testowi na wirusa SARS-CoV-2

4. udać się na kwarantannę po przybyciu na terytorium kraju fiordów Zgodnie z aktualnymi przepisami podróżni udający się do Norwegii, muszą:1. wypełnić cyfrowy formularz rejestracji podróży (nie wcześniej niż 72 godziny przed podróżą do Norwegii)2. posiadać zaświadczenie o negatywnym wyniku testu na koronawirusa (chyba że są objęci wyjątkiem, patrz akapit wyżej)3. na przejściu granicznym/lotnisku poddać się testowi na wirusa SARS-CoV-24. udać się na kwarantannę po przybyciu na terytorium kraju fiordów