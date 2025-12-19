Tanie paczki z Chin droższe w UE. Co zrobi Norwegia?
19 grudnia 2025 13:47
Krytycy wskazują na napływ tanich towarów z zagranicy. Fot. stock.adobe.com/ PixieMe/ Tylko do użytku redakcyjnego
Celem rozwiązania jest ograniczenie napływu tanich towarów z Chin. Regulacja dotyczy m.in. sprzedaży prowadzonej przez platformy takie jak Temu i Shein.
Przejściowe rozwiązanie do 2028 roku
Nowe regulacje planowane są od 2028 roku. Do tego czasu mechanizm ma pełnić funkcję zabezpieczającą rynek oraz umożliwić lepszą kontrolę nad importem drobnych przesyłek.
Podnoszone są kwestie środowiskowe i zdrowotne.Fot. Esta Webster - stock.adobe.com - tylko do użytku redakcyjnego
Norweskie zasady i system VOEC
Towary objęte systemem są jednak zwolnione z cła, co według Ministerstwa Finansów jest warunkiem sprawnego funkcjonowania tego rozwiązania.
Kolejne kroki zależne od procesu budżetowego
Przedstawiciele władz podkreślają, że każda modyfikacja wymaga wcześniejszych analiz. Decyzje w tej sprawie mogą zapaść w ramach kolejnych prac nad budżetem państwa.
Raport Norwegia
