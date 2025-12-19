Tanie paczki z Chin droższe w UE. Co zrobi Norwegia?

Krytycy wskazują na napływ tanich towarów z zagranicy. Fot. stock.adobe.com/ PixieMe/ Tylko do użytku redakcyjnego

Norweski rząd nie planuje obecnie wprowadzenia opłaty celnej na małe przesyłki, podobnej do tej, którą zapowiedziała Unia Europejska. Ministerstwo Finansów informuje, że sytuacja jest na bieżąco monitorowana. Ewentualne zmiany miałyby zostać rozpatrzone w ramach standardowych prac budżetowych.

UE poinformowała o wprowadzeniu cła w wysokości 3 euro. Opłata obejmie małe paczki o wartości do 150 euro.



Celem rozwiązania jest ograniczenie napływu tanich towarów z Chin. Regulacja dotyczy m.in. sprzedaży prowadzonej przez platformy takie jak Temu i Shein.

Przejściowe rozwiązanie do 2028 roku Nowe unijne przepisy mają charakter tymczasowy. Mają obowiązywać do momentu wejścia w życie szerokiej reformy celnej.



Nowe regulacje planowane są od 2028 roku. Do tego czasu mechanizm ma pełnić funkcję zabezpieczającą rynek oraz umożliwić lepszą kontrolę nad importem drobnych przesyłek.

Podnoszone są kwestie środowiskowe i zdrowotne.Fot. Esta Webster - stock.adobe.com - tylko do użytku redakcyjnego

Norweskie zasady i system VOEC Norwegia nie należy do unii celnej UE. Obowiązuje tu system VOEC, który dotyczy towarów zamawianych z zagranicy o wartości poniżej 3000 NOK. W takich przypadkach pobierany jest podatek VAT.



Towary objęte systemem są jednak zwolnione z cła, co według Ministerstwa Finansów jest warunkiem sprawnego funkcjonowania tego rozwiązania.

Kolejne kroki zależne od procesu budżetowego W debacie publicznej pojawiają się postulaty zmian w norweskich przepisach. Organizacje społeczne zwracają uwagę na możliwe konsekwencje braku nowych regulacji.



Przedstawiciele władz podkreślają, że każda modyfikacja wymaga wcześniejszych analiz. Decyzje w tej sprawie mogą zapaść w ramach kolejnych prac nad budżetem państwa.