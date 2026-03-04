Sztuczna inteligencja podbija norweskie drogi. Decyduje nawet o ilości soli

Dane z pojazdów mogą posłużyć do tworzenia ogólnokrajowej mapy ryzyka oblodzeń. Fot. Wygenerowano przy pomocy AI

Sztuczna inteligencja wspiera zimowe utrzymanie dróg w Norwegii. Nowa technologia pozwala precyzyjnie dozować sól i ograniczać jej zużycie nawet o 20-40 proc.

Laser, kamery i czujniki zamontowane na pługopiaskarkach analizują stan nawierzchni w czasie jazdy. System odczytuje warunki drogowe i automatycznie dostosowuje ilość soli. Technologia była testowana przez trzy lata w regionie Salten. Jej działanie zaprezentowano ministrowi transportu Jonowi-Ivarowi Nygårdowi podczas wizyty w Bodø.

Testy w Salten i decyzja o wdrożeniu Podczas krótkiego przejazdu minister obserwował pomiary tarcia i ocenę warunków na jezdni. System analizował dane w czasie rzeczywistym. Uwzględniał także prognozy pogody na kolejne godziny. Ilość soli była korygowana automatycznie.



Jon-Ivar Nygård wskazał, że nowe technologie zwiększają bezpieczeństwo i poprawiają przejezdność dróg. Podkreślił rolę sztucznej inteligencji, czujników i dużych zbiorów danych. Zaznaczył, że rozwiązanie jest korzystne dla środowiska i kierowców. O rozwoju projektów opartych na AI mówił także Tore Lysberg z Norweskiego Zarządu Dróg Publicznych.



Norweski Zarząd Dróg Publicznych uczestniczy w kilku projektach badawczych związanych z państwowymi centrami AI. Priorytetem jest wykorzystanie AI w zimowym utrzymaniu dróg. Instytucja podkreśla negatywny wpływ soli na środowisko, infrastrukturę drogową i pojazdy. Jednocześnie wskazuje na rosnącą liczbę dni z temperaturą około zera oraz zmiennymi warunkami pogodowymi.

Rozwiązanie może ograniczyć koszty zakupu i magazynowania soli drogowej.Fot. kamera internetowa Statens vegvesen

Potencjał redukcji i zainteresowanie zagranicy System Ahead, rozwijany przez szwedzką firmę Klimator, został przetestowany w regionie Salten. Od kolejnego sezonu zimowego wykonawca utrzymania dróg Mesta zastosuje tę technologię we wszystkich czterech pojazdach obsługujących drogi krajowe w regionie. W ciągu kilku lat rozwiązanie ma objąć wszystkie kontrakty utrzymaniowe firmy w Norwegii. Testy wskazują na możliwość ograniczenia zużycia soli o 20–40 proc.



Dane ze Szwecji pokazują potencjał redukcji na poziomie 20–30 proc. Analizy Mesta z lat 2024 i 2025 wskazują na podobne wartości. System informacji o stanie dróg analizuje co godzinę duże zbiory danych z czujników oraz dane prognostyczne. Proponuje optymalne działania utrzymaniowe nawet z 18-godzinnym wyprzedzeniem.



Technologia tworzy prognozy w skali mikro. Uwzględnia topografię, mikroklimat i wcześniejsze działania drogowe. System analizuje nawierzchnię do 50 metrów przed pojazdem. Szacuje tarcie i natychmiast koryguje dawkę soli.

Rozwiązanie jest obserwowane przez inne kraje o zimowym klimacie. Oprócz Salten pilotaż objął także Sunnfjord. Operatorzy wykorzystują dane systemowe wraz z wiedzą lokalną przy planowaniu działań. Technologia ma wspierać precyzyjne decyzje dotyczące zimowego utrzymania dróg w różnych regionach Norwegii.