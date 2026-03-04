Sztuczna inteligencja podbija norweskie drogi. Decyduje nawet o ilości soli
04 marca 2026 15:58
Dane z pojazdów mogą posłużyć do tworzenia ogólnokrajowej mapy ryzyka oblodzeń. Fot. Wygenerowano przy pomocy AI
Testy w Salten i decyzja o wdrożeniu
Jon-Ivar Nygård wskazał, że nowe technologie zwiększają bezpieczeństwo i poprawiają przejezdność dróg. Podkreślił rolę sztucznej inteligencji, czujników i dużych zbiorów danych. Zaznaczył, że rozwiązanie jest korzystne dla środowiska i kierowców. O rozwoju projektów opartych na AI mówił także Tore Lysberg z Norweskiego Zarządu Dróg Publicznych.
Norweski Zarząd Dróg Publicznych uczestniczy w kilku projektach badawczych związanych z państwowymi centrami AI. Priorytetem jest wykorzystanie AI w zimowym utrzymaniu dróg. Instytucja podkreśla negatywny wpływ soli na środowisko, infrastrukturę drogową i pojazdy. Jednocześnie wskazuje na rosnącą liczbę dni z temperaturą około zera oraz zmiennymi warunkami pogodowymi.
Rozwiązanie może ograniczyć koszty zakupu i magazynowania soli drogowej.Fot. kamera internetowa Statens vegvesen
Potencjał redukcji i zainteresowanie zagranicy
Dane ze Szwecji pokazują potencjał redukcji na poziomie 20–30 proc. Analizy Mesta z lat 2024 i 2025 wskazują na podobne wartości. System informacji o stanie dróg analizuje co godzinę duże zbiory danych z czujników oraz dane prognostyczne. Proponuje optymalne działania utrzymaniowe nawet z 18-godzinnym wyprzedzeniem.
Technologia tworzy prognozy w skali mikro. Uwzględnia topografię, mikroklimat i wcześniejsze działania drogowe. System analizuje nawierzchnię do 50 metrów przed pojazdem. Szacuje tarcie i natychmiast koryguje dawkę soli.
