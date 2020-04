Szansa na powstrzymanie COVID-19: to wiemy o szczepionce na koronawirusa

Opracowanie szczepionki trwa zazwyczaj około 10 lat. Tym razem badania przebiegają w niezwykle szybkim tempie, ponieważ biorą w nich udział naukowcy z całego świata. Według optymistycznych prognoz, pierwsze osoby zostaną zaszczepione w ciągu 12-18 miesięcy. 23 kwietnia w Wielkiej Brytanii ruszyły testy nowego antidotum. W próbie bierze udział 2000 osób hospitalizowanych w 100 szpitalach. Jeśli ich wyniki okażą się pozytywne, naukowcy z Uniwersytetu Oksfordzkiego chcieliby już we wrześniu wyprodukować 1 mln szczepionek.

Sprawę skomentował również norweski minister zdrowia Bent Høie. Stwierdził, że bardzo trudnym zadaniem będzie określenie, kto powinien otrzymać szczepionkę jako pierwszy. – Może się zdarzyć, że pracownicy służby zdrowia i osoby zagrożone będą traktowane priorytetowo. Jest jednak za wcześnie, aby cokolwiek na ten temat mówić. [...] Przed użyciem szczepionka musi zostać zatwierdzona przez europejskie i norweskie służby medyczne – odniósł się do słów ministra Britt Wolden.

Norweska firma zaangażowana w produkcję ekspresowych testów

Norweskie przedsiębiorstwo Lifecare AS zanotowało 21 kwietnia spory awans na giełdzie. Okazało się, że posiada 25% udziałów niemieckiej firmy Digital Digital Diagnostics AG, która opracowuje specjalny test diagnozujący koronawirusa. Zgodnie z założeniami, powinien on pokazywać wynik badania po pięciu minutach. Ponadto, nie wymaga zaplecza laboratoryjnego. Pierwsze prototypy zostaną wypróbowane w połowie maja. Ich koszt będzie podobny do tradycyjnych testów (100-200 €).