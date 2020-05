Swobodne podróże nad fiordy wciąż odległe. Rząd chce przedłużyć restrykcje

Restrykcje możliwe do jesieni

Ma to być kwestia wygody: po przyjęciu ustawy władze nie musiałyby czekać na kolejną decyzę parlamentu, gdyby okazało się, że istnieje konieczność przedłużenia restrykcji. Zgodnie z postanowieniami przekazanymi do informacji publicznej 15 na razie obowiązują do 20 sierpnia. Solberg podkresliła podczas konferencji, że równie dobrze mogą zostać zniesione wcześniej, jeśli sytuacja z zarażeniai koronawirusem w Europie na to pozwoli.