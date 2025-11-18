Świąteczna ciężarówka Coca-Coli znów na drogach. Co nowego w tegorocznej trasie?
18 listopada 2025 13:20
Na zdjęciu: świąteczna ciężarówka w Tromsø (zdjęcie archiwalne). Fot. materiały prasowe Coca-Cola Norge
Świąteczna ciężarówka odwiedza różne części kraju, zatrzymując się zarówno w większych miastach, jak i mniejszych. Wydarzenie przyciąga mieszkańców, którzy chcą zobaczyć pojazd i poczuć świąteczny klimat. Każdego roku wiele osób pyta organizatorów, czy trasa obejmie ich okolice.
Dwuczęściowa trasa i potwierdzone daty
Druga rozpocznie trasę w Skien 24 listopada, następnie odwiedzi miejscowości we wschodniej części kraju, by później ruszyć na zachód. Firma zaznacza, że zainteresowanie wydarzeniem rośnie z każdym rokiem.
Nowością jest wsparcie dla Czerwonego Krzyża podczas przystanków.Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa
Wsparcie dla Czerwonego Krzyża podczas tegorocznej edycji
Współpraca Coca-Coli z Czerwonym Krzyżem trwa już ponad 20 lat. Organizatorzy podkreślają, że inicjatywa ma zachęcać do budowania wspólnoty w intensywnym okresie przedświątecznym.
Lista przystanków obu ciężarówek w całej Norwegii
Każdy przystanek potrwa kilka godzin, zwykle między południem a wczesnym wieczorem. Organizatorzy podkreślają, że trasa została zaplanowana tak, by umożliwić jak największej liczbie mieszkańców zobaczenie świątecznej ciężarówki na żywo.
Dokładna trasa dostępna jest >>>TUTAJ<<<.
