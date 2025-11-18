Świąteczna ciężarówka Coca-Coli znów na drogach. Co nowego w tegorocznej trasie?

Na zdjęciu: świąteczna ciężarówka w Tromsø (zdjęcie archiwalne). Fot. materiały prasowe Coca-Cola Norge

Ikoniczna ciężarówka Coca-Coli ponownie rozświetli norweskie miasta. Powraca na drogi, tak jak od lat powraca na przedświąteczne ekrany. Organizatorzy potwierdzili daty i miejsca tegorocznej trasy. W tym roku pojawi się także nowy element związany ze wsparciem działań Czerwonego Krzyża.

Lśniący czerwony pojazd od dekad jest symbolem nadchodzących świąt. Reklama, która po raz pierwszy pojawiła się w 1995 roku, z czasem stała się nieodłącznym elementem norweskiej przedświątecznej atmosfery.



Świąteczna ciężarówka odwiedza różne części kraju, zatrzymując się zarówno w większych miastach, jak i mniejszych. Wydarzenie przyciąga mieszkańców, którzy chcą zobaczyć pojazd i poczuć świąteczny klimat. Każdego roku wiele osób pyta organizatorów, czy trasa obejmie ich okolice.

Dwuczęściowa trasa i potwierdzone daty W 2025 roku przejazd zostanie podzielony na dwie części. Pierwsza ciężarówka wyruszy z Harstad w piątek, 21 listopada i będzie kierować się stopniowo na południe.



Druga rozpocznie trasę w Skien 24 listopada, następnie odwiedzi miejscowości we wschodniej części kraju, by później ruszyć na zachód. Firma zaznacza, że zainteresowanie wydarzeniem rośnie z każdym rokiem.

Nowością jest wsparcie dla Czerwonego Krzyża podczas przystanków.Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa

Wsparcie dla Czerwonego Krzyża podczas tegorocznej edycji Nowością tegorocznej odsłony kampanii jest możliwość wsparcia Czerwonego Krzyża podczas przystanków ciężarówki. Odwiedzający będą mogli kupić ciepłe kiełbaski od Leiv Vidar oraz Coca-Cola Zero Sugar. Całość dochodu zasili działalność organizacji, w tym tworzenie lokalnych przestrzeni spotkań.



Współpraca Coca-Coli z Czerwonym Krzyżem trwa już ponad 20 lat. Organizatorzy podkreślają, że inicjatywa ma zachęcać do budowania wspólnoty w intensywnym okresie przedświątecznym.

Lista przystanków obu ciężarówek w całej Norwegii



Każdy przystanek potrwa kilka godzin, zwykle między południem a wczesnym wieczorem. Organizatorzy podkreślają, że trasa została zaplanowana tak, by umożliwić jak największej liczbie mieszkańców zobaczenie świątecznej ciężarówki na żywo.



Tegoroczna trasa obejmie kilkadziesiąt lokalizacji od północy po południe kraju. Pierwsza ciężarówka odwiedzi m.in. Harstad, Narvik, Bodø, Ålesund, Bergen, Stavanger i Lillestrøm, kończąc przejazd 20 grudnia w Hamar. Druga ruszy ze Skien, następnie dotrze do Sandefjord, Trondheim, Molde, Bergen, Stavanger i Kristiansand, a finał zaplanowano na 20 grudnia w Gran. Dokładna trasa dostępna jest >>>TUTAJ<<<

Hasłem tegorocznej kampanii jest "Odśwież swoje święta". Przekaz zachęca do zatrzymania się i spędzania czasu z innymi. Równocześnie na ekranach telewizyjnych i w kinach ponownie pojawi się kultowy spot "Nadchodzą święta", tym razem w nowej wersji powstałej dzięki połączeniu kreatywności twórców i technologii AI. Wraz z trasą ciężarówki kampania ma tworzyć spójne świąteczne doświadczenie dla odbiorców w całym kraju.