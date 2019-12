Nie tylko "Last Christmas": o norweskich piosenkach świątecznych

W Święta warto wspólnie śpiewać kolędy fotolia.pl - royalty free

Norwegowie kochają piosenki świąteczne, namiętnie wałkując "Last Christmas" czy "All I want for Christmas is You" co Boże Narodzenie. Ale oprócz tego słuchają również rodzimych utworów. Przedstawiamy te najbardziej popularne.

Norwegowie prezentują bardziej zachodnie podejście do tematu Świąt. Świąteczne utwory nie mają charakteru religijnego, a zwyczajnie kojarzą się z Bożym Narodzeniem. Im do niego bliżej, tym częściej będzie można usłyszeć je w radiu. Zebraliśmy listę najpopularniejszych pastorałek – może ktoś będzie chciał je zanucić podczas strojenia choinki?

Pastorałki o świetle Jednym z tematów norweskich pastorałek jest światło. Najpopularniejszych i najczęściej słuchaną pastorałką jest En stjerne skinner i natt (Gwiazda świeci dziś w nocy), napisana przez Tore W. Aasa i Eyvind Skeie, w 1992 roku ukazała się na płycie Tusen julelys autorstwa Oslo Gospel Choir. Ta spokojna ballada nieodzownie kojarzona jest z Bożym Narodzeniem.



Nå er den hellige time

vi står i stjerneskinn,

og hører klokkene kime

nå ringes julen inn.



Teraz ta święta godzina

Gdy stoimy w gwiezdnej skórze

I słyszymy, jak zegary dzwonią

teraz wzywa Boże Narodzenie

En stjerne skinner i natt w wykonaniu Oslo Gospel Choir youtube.com/AngelVoiceFromHeaven/Oslo Gospel Choir - En stjerne skinner i natt (2009)

Kolejną balladą wykorzystującą motyw światła jest Det lyser i stille grender (Bucha światło w cichych wioskach). Teskt to wiersz z 1931 roku autorstwa Jakoba Sande, do którego muzykę napisał Lars Søraas.



Det lyser i stille grender

av tindrande ljos ikveld,

og tusunde barnehender

mot himmelen ljosi held.



Bucha światło w cichych wioskach

Od błyszczących światełek dziś wieczór

A tysiące dłoni dzieci

Wznosi światła ku niebu

Det lyser i stille grender w wykonaniu Herborg Kråkevik youtube.com/NRK/Herborg Kråkevik og TrondheimSolistene -

Kolejną popularną pastorałką jest napisana przez Bjørna Rønningena w 1979 roku Vi tenner våre lykter (Zapalamy nasze latarnie). Utwór powstał i został spopularyzowany przez serial dla dzieci pt. Jul i skomakergata. Opowiada on o szewcu, który ma mnóstwo pracy przed świętami, jednak mimo to znajduje czas dla osób odwiedzających jego warsztat. Trzyma w nim parę butów, o których nie pamięta, skąd pochodzą, aż ostatecznie daje je nowonarodzonemu dziecku.



Sneen dalte lett og fin

og strøk blidt mot ruten min

i morges da jeg drømte på min pute

vi tok skjerf og votter på

hastet veldig med å gå

snart var det tusen barnespor der ute



Og vi tenner våre lykter når det mørkner

og når alle lyder pakkes inn i vatt

Ja, vi tenner våre lykter når det mørkner

kanskje lyser de til kvelden si'r god natt.



Śnieg prószył lekko i pięknie,

okrył powłoką moją drogę

rano, gdy śniłam na mojej poduszce.

Założyliśmy szalik i rękawiczki

Bardzo śpieszyliśmy się by wyjść

Szybko na dworze było tysiąc śladów dziecięcych



I zapalamy nasze latarnie, gdy robi się ciemno

I gdy wszystkie dźwięki cichną

Tak, zapalamy nasze latarnie, gdy robi się ciemno

Może będą świecić, aż wieczór powie "dobranoc"

Vi tenner våre lykter w wykonaniu Katzenjammer youtube.com/TheReal .MrPresident/Katzenjammer - Vi tenner våre lykter

Piosenki dla dzieci W norweskich piosenkach świątecznych głównymi bohaterami bardzo często są dzieci, zwłaszcza w utworach autorstwa uznanego pisarza i muzyka Alfa Prøysena. Powstała w 1951 roku Julekveldsvisa to opowieść o spokojnym wieczorze świątecznym.



Nå har vi vaske golvet og vi har børi ved,

og vi har sett opp fuggelband og vi har pynte tre’.

Nå sett vi øss og hvile og puste på ei stund,

imens je rugge vogga, så bror din får en blund.



Już umyliśmy podłogę i nanieśliśmy drewna

ustawiliśmy stracha na wróble i udekorowaliśmy drzewko

Teraz usiedliśmy, odetchnęliśmy chwilę

Podczas gdy kołyszę wózkiem, twój brat ucina sobie drzemkę

Julekveldsvisa w wykonaniu Inger Lise Rypdal youtube.com/AngelVoiceFromHeaven/Inger Lise Rypdal - Julekveldsvisa (2009)

Jedną z ciekawszych i bardziej nietypowych piosenek w kanonie norweskich pieśni jest Musevisa z 1946 roku, również autorstwa Alfa Prøysena. Opowiada ona o wigilii… myszy.



Når nettene blir lange og kulda setter inn

så sier vesle musemor til ungeflokken sin:

Hvis ingen går i fella, men passer seg for den,

skal alle sammen snart få feire jul igjen!



Heisan og Hopsan og fallerallera!

Om julekvelden da skal alle sammen være gla!

Heisan og Hopsan og fallerallera!

Om julekvelden da skal alle sammen være glad



Gdy noce stają się długie i pojawia się chłód

Mówi stara matka mysz do swojej dziatwy:

- Jeśli nikt nie wpadnie w pułapkę, ale będziecie na siebie uważać

to wkrótce będziemy znowu świętować Gwiazdkę



Heisan, hopsan, fallerallera

Wtedy, w wieczór gwiazdkowy wszyscy razem będziemy się cieszyć

Heisan, hopsan, fallerallera

Wtedy, w wieczór gwiazdkowy wszyscy razem będziemy się cieszyć

Musevisa youtube.com/MathiasMusikk/Musevisa

Podczas ubierania świątecznego drzewka ciekawym wyborem może być O jul med din glede. Utwór pochodzi z XIX wieku i jest zmodyfikowaną wersją szwedzkiej pieśni. Norweski tekst napisał Gustavy Kielland. Założeniem piosenki było śpiewanie i tańczenie do niej podczas ubierania choinki, stąd utwór posiada układ choreograficzny polegający na klaskaniu, dyganiu i kłanianiu się w pół.



O jul med din glede og barnlige lyst

vi ønsker deg alle velkommen;

vi hilser deg alle med jublende røst

titusinde gange velkommen!



Vi klapper i hendene,

vi synger og vi ler,

så glad er vi, så glad er vi.

Vi svinger oss i kretsen og neier og bukker



O Boże Narodzenie, ze swoją radością i dziecięcym światłem

Wszyscy Cię witamy;

Pozdrawiamy Cię wszyscy radującym się głosem

Tysiąckrotne witam!



Klaszczemy w ręce

Śpiewamy i się śmiejemy

Tak się cieszymy, tak się cieszymy

Kręcimy się w kółko i dygamy i kłaniamy się.

Przy śpiewaniu O jul med din glede warto zatańczyć youtube.com/NRK/Julemorgen: O jul med din glede

Odrobina swojskości Dla osób, które preferują bardziej tradycyjne podejście do świątecznych piosenek, również coś się znajdzie. Jedna z najbardziej znanych kolęd, czyli Cicha noc, doczekała się swojej norweskiej wersji znanej jako Glade jul.



Glade jul, hellige jul!

Engler daler ned i skjul.

Hit de flyver med paradis grønt,

hvor de ser hva for Gud er skjønt.

Lønnlig i blant oss de går.

Lønnlig i blant oss de går.



Radosne, święte Boże Narodzenie!

Anioły spadają w ukryciu

Tu przylatują z zielonym rajem,

gdzie widzą, co jest piękne dla Boga

Tajemniczo chodzą pośród nas

Tajemniczo chodzą pośród nas

Sissel Kyrkjebø & Odd Nordstoga - Glade jul ("Stille Nacht") (Oslo Spektrum, Nov. 2009) youtube.com/Kaare K. Johnsen/Sissel Kyrkjebø & Odd Nordstoga - Glade jul (

Jakie utwory śpiewacie podczas świąt? Jakie są Wasze ulubione kolędy? Piszcie w komentarzach.