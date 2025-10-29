Nowy sposób na święta? Trend, który podbija Norwegię
29 października 2025 13:56
Wianki zyskują nowe życie jako dekoracja drzwi i stołu. Fot. Plantasjen
Na liście bestsellerów znalazły się również róża betlejemska i świerk domowy. Jak podaje Plantasjen, szczególnie młodzi Norwegowie w wieku od 18 do 29 lat wybierają klasyczne kwiaty ze względu na ich autentyczny charakter i wspomnienia.
Jaką choinkę wybierają Norwegowie? Między tradycją a wygodą
Wśród osób poniżej 30. roku życia przeważają zwolennicy żywych, natomiast sztuczne drzewka cieszą się popularnością wśród grupy wiekowej 40–60 lat. Jak podkreśla Ida Groven z Plantasjen, żywa choinka kojarzy się z zapachem świerku i rodzinnymi wspomnieniami. Nowoczesne modele sztucznych drzewek są coraz bardziej realistyczne i trwałe.
Gwiazda Betlejemska po raz szósty z rzędu utrzymuje pozycję najpopularniejszego kwiatu bożonarodzeniowego w Norwegii.Fot. Plantasjen
Naturalne dekoracje i zapach świąt
W domach dominują gałązki świerkowe, mech, pomarańcze i goździki, które zapewniają przytulny nastrój. Popularne stały się też ręcznie robione wieńce. 31 proc. osób, którym zależy na zrównoważonym stylu życia, samodzielnie tworzy ozdoby z naturalnych materiałów.
Wieniec świąteczny w Norwegii
Coraz więcej osób traktuje przygotowania do świąt jako moment wyciszenia i tworzenia rodzinnych rytuałów. Boże Narodzenie 2025 ma stać się czasem równowagi między nostalgią a nowoczesnością, naturą a elegancją.
