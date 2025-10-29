Strona korzysta z plików cookies

  Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

1 NOK

Aktualności

Nowy sposób na święta? Trend, który podbija Norwegię

Redakcja

29 października 2025 13:56

Kopiuj link
Nowy sposób na święta? Trend, który podbija Norwegię

Wianki zyskują nowe życie jako dekoracja drzwi i stołu. Fot. Plantasjen

Boże Narodzenie 2025 w Norwegii to powrót do klasyki i natury. Jak wynika z raportu Plantasjen o trendach świątecznych, mieszkańcy kraju coraz częściej sięgają po tradycyjne dekoracje, naturalne materiały i zapachy. Te kojarzą się z dzieciństwem.
Poinsecja, znana jako gwiazda betlejemska, już szósty rok z rzędu utrzymuje pozycję najpopularniejszego kwiatu bożonarodzeniowego w Norwegii. Według raportu wybiera ją 33 proc. badanych. Jej rywalem stał się amarylis, który zdobył 15 proc. głosów i z roku na rok zyskuje nowych zwolenników.

Na liście bestsellerów znalazły się również róża betlejemska i świerk domowy. Jak podaje Plantasjen, szczególnie młodzi Norwegowie w wieku od 18 do 29 lat wybierają klasyczne kwiaty ze względu na ich autentyczny charakter i wspomnienia.
Bez tego święta nie mają smaku. Boże Narodzenie na norweskim stole

Jaką choinkę wybierają Norwegowie? Między tradycją a wygodą

Choinka pozostaje jednym z najważniejszych elementów świąt. Osiem na dziesięć osób planuje w tym roku postawić w domu drzewko, przy czym 45 proc. zdecyduje się na wersję sztuczną.

Wśród osób poniżej 30. roku życia przeważają zwolennicy żywych, natomiast sztuczne drzewka cieszą się popularnością wśród grupy wiekowej 40–60 lat. Jak podkreśla Ida Groven z Plantasjen, żywa choinka kojarzy się z zapachem świerku i rodzinnymi wspomnieniami. Nowoczesne modele sztucznych drzewek są coraz bardziej realistyczne i trwałe.
Gwiazda Betlejemska po raz szósty z rzędu utrzymuje pozycję najpopularniejszego kwiatu bożonarodzeniowego w Norwegii.

Gwiazda Betlejemska po raz szósty z rzędu utrzymuje pozycję najpopularniejszego kwiatu bożonarodzeniowego w Norwegii.Fot. Plantasjen

Naturalne dekoracje i zapach świąt

Tegoroczne święta w Norwegii wyróżniają się naturalnymi dekoracjami i spokojną elegancją. 43 proc. Norwegów uważa, że to właśnie zapach tworzy atmosferę Bożego Narodzenia. Z kolei 55 proc. wskazuje na znaczenie kolorów.

W domach dominują gałązki świerkowe, mech, pomarańcze i goździki, które zapewniają przytulny nastrój. Popularne stały się też ręcznie robione wieńce. 31 proc. osób, którym zależy na zrównoważonym stylu życia, samodzielnie tworzy ozdoby z naturalnych materiałów.
Boże Narodzenie w Norwegii: 30 faktów o świętowaniu w kraju fiordów

Wieniec świąteczny w Norwegii

Wieniec świąteczny stał się symbolem nowych trendów. Łączy tradycję z kreatywnością i indywidualnym podejściem do dekoracji. Norwegowie chętnie wieszają je nie tylko na drzwiach, ale też wykorzystują jako element stołowych aranżacji.

Coraz więcej osób traktuje przygotowania do świąt jako moment wyciszenia i tworzenia rodzinnych rytuałów. Boże Narodzenie 2025 ma stać się czasem równowagi między nostalgią a nowoczesnością, naturą a elegancją.
Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

