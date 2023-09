Stomatolog dla seniorów i nowy podatek dla posiadaczy ciężarówek. Od tego może zależeć budżet 2024

Uzupełnianie magazynów zbożowych, budowa nowego tunelu Oslofjord oraz 1500 nowych miejsc w domach opieki to pierwsze rządowe propozycje, które znajdą odzwierciedlenie w projekcie uchwały budżetowej. Przyjęcie dokumentu uzależnione jest jednak od głosów polityków Socjalistycznej Lewicy. Ugrupowanie przekazało postulaty, które muszą zostać spełnione do uchwalenia nowych finansów państwa.

– Teraz kolej na seniorów – przyznała 9 września Kirsti Bergstø, liderka Socjalistyczna Lewicy. Dodała, że partia będzie domagała się wprowadzenia kolejnego etapu reformy opieki zdrowotnej, jeśli rządzący liczą na głosy ugrupowania podczas uchwalania ustawy budżetowej. Politycy chcą, by leczenie stomatologiczne osób powyżej 75 roku życia zostało objęte finansowaniem państwowym. W 2021 roku Socjalistycznej Lewicy udało się wynegocjować program, na mocy którego osoby do 24 roku życia pokrywają do 25 proc. wydatków na usługi dentystyczne.



Kirsti Bergstø dodała także, że negocjacje nad ustawą budżetową dotyczyć będą kwestii lepszej redystrybucji środków budżetowych oraz zwiększenia nakładów na realizację założeń polityki klimatycznej. Domagają się także wprowadzenia darmowych zajęć pozaszkolnych dla uczniów trzecich klas.