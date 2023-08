Taniej, a nawet bezpłatnie. Od 1 sierpnia rodziny skorzystają z darmowych przedszkoli i zajęć pozalekcyjnych

To kolejne rozszerzenie pakietu skierowanego do najmłodszych. Pierwsze postulaty SV rząd zrealizował w 2022 roku. Fot. Pixaby

Weszły w życie nowe przepisy dotyczące przedszkoli i SFO (Skolefritidsordning), czyli zajęć pozalekcyjnych. Pakiet przygotowany przez Partię Socjalistycznej Lewicy był warunkiem, od którego uzależnione było poparcie rządowego projektu ustawy budżetowej. Ze zmian skorzystają m.in. rodziny wielodzietne.

W ramach edukacji przedszkolnej 1 sierpnia weszły w życie dwie zmiany. Placówki mają być bezpłatne dla dzieci w Finnmark oraz Nord-Troms. Program obejmie około czterech tys. wychowanków. Kolejny element pakietu Socjalistycznej Lewicy dotyczy najmłodszych w całym kraju. Około trzy tys. przedszkolaków, w rodzinach posiadających co najmniej trójkę dzieci, pójdzie do placówek bezpłatnie. Państwo postawiło jeden warunek – kilkoro wychowanków musi uczęszczać do przedszkola w tym samym czasie.



Program bezpłatnych zajęć pozaszkolnych obejmie około 60 tys. norweskich drugoklasistów. Państwo, w ramach SFO, zapewni 12-godzinną opiekę. Oznacza to oszczędność 1924 NOK miesięcznie i 20 tys. NOK rocznie na jednego ucznia.