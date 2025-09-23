Drony w Kopenhadze i Oslo. Służby szukają sprawców naruszenia przestrzeni powietrznej
23 września 2025 10:15
Służby nadal weryfikują zgłoszenia dot. lotów dronów nad Gardermoen. Fot. materiały prasowe Avinor/zdjęcie poglądowe
Służby w obu krajach prowadziły działania rozpoznawcze i zabezpieczające w strefach zastrzeżonych wokół portów lotniczych, utrzymując wymianę informacji operacyjnych. Podkreślają prewencyjny charakter decyzji i stosowanie procedur bezpieczeństwa przy podejrzeniach naruszenia przestrzeni przez drony.
Na najnowszej konferencji duńskie służby nadal nie zdradzają szczegółów na temat dronów nad lotniskiem, ale retoryka stała się poważniejsza. Służby nazywają to atakiem. Niczego nie wykluczają. Twierdzą, że maszyny były sterowane przez bardzo doświadczonego operatora. Dania…— Łukasz Bok (@LukaszBok) September 23, 2025
Drony w Kopenhadze i Oslo. Skala zakłóceń
– To, co widzieliśmy wczoraj wieczorem, jest jak dotąd najpoważniejszym zamachem na duńską infrastrukturę krytyczną. To mówi coś o czasach, w jakich żyjemy, i o tym, do czego jako społeczeństwo musimy być gotowi.
– Oczywiście nie wykluczamy żadnych możliwości, jeśli chodzi o to, kto za tym stoi. I jasne jest, że wpisuje się to w rozwój, który mogliśmy obserwować w ostatnim czasie: inne ataki z użyciem dronów, naruszenia przestrzeni powietrznej oraz ataki hakerskie na europejskie lotniska
Footage published earlier tonight by Norwegian state media, claiming to show one of the large, unidentified drones that shutdown Copenhagen Airport in Denmark for several hours on Monday. pic.twitter.com/IeosEuRd7n— OSINTdefender (@sentdefender) September 23, 2025
Kto sterował dronami w Kopenhadze i Oslo?
Duńska policja nie przesądzała motywów i wskazywała na brak przesłanek, by celem było wyrządzenie szkód, przy utrzymaniu podwyższonej czujności. Norweskie służby podkreślały, że brak podstaw do łączenia zdarzeń w Oslo i Kopenhadze, choć kanały wymiany informacji pozostają otwarte.
