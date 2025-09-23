Strona korzysta z plików cookies

Aktualności

Drony w Kopenhadze i Oslo. Służby szukają sprawców naruszenia przestrzeni powietrznej

Emil Bogumił

23 września 2025 10:15

Drony w Kopenhadze i Oslo. Służby szukają sprawców naruszenia przestrzeni powietrznej

Służby nadal weryfikują zgłoszenia dot. lotów dronów nad Gardermoen. Fot. materiały prasowe Avinor/zdjęcie poglądowe

Zamknięcia lotnisk w Kopenhadze i Oslo ustawiły nocny rozkład w Skandynawii na nowo. Od wieczornego wstrzymania operacji na Kastrup po nocne zamknięcie Gardermoen, setki pasażerów utknęły, a część rejsów przekierowano lub odwołano z powodu zgłoszeń o dronach w strefach zastrzeżonych.

W Kopenhadze wstrzymanie startów i lądowań ogłoszono około 20:30 w poniedziałek, a przywracanie operacji rozpoczęło się krótko po północy we wtorek po kilku godzinach monitorowania przestrzeni powietrznej. W Oslo pierwsze komunikaty o możliwych obserwacjach pojawiły się późnym wieczorem, z decyzją o pełnym zamknięciu około 00:30 i ponownym otwarciu po 03:30, co spowodowało nocną przerwę w operacjach i poranne konsekwencje w siatce połączeń.

Służby w obu krajach prowadziły działania rozpoznawcze i zabezpieczające w strefach zastrzeżonych wokół portów lotniczych, utrzymując wymianę informacji operacyjnych. Podkreślają prewencyjny charakter decyzji i stosowanie procedur bezpieczeństwa przy podejrzeniach naruszenia przestrzeni przez drony.

Drony w Kopenhadze i Oslo. Skala zakłóceń

W Danii media informowały o 31 przekierowaniach i około 20 tys. pasażerów dotkniętych skutkami zamknięcia Kastrup, a także o licznych opóźnieniach i wstrzymanych odlotach w godzinach wieczornych i nocnych. W Norwegii po nocnym zamknięciu Gardermoen i porannych korektach siatki odwołano co najmniej sześć lotów oraz odnotowano kilkanaście przekierowań, z widocznym efektem domina w późniejszych godzinach.

– To, co widzieliśmy wczoraj wieczorem, jest jak dotąd najpoważniejszym zamachem na duńską infrastrukturę krytyczną. To mówi coś o czasach, w jakich żyjemy, i o tym, do czego jako społeczeństwo musimy być gotowi.

– Oczywiście nie wykluczamy żadnych możliwości, jeśli chodzi o to, kto za tym stoi. I jasne jest, że wpisuje się to w rozwój, który mogliśmy obserwować w ostatnim czasie: inne ataki z użyciem dronów, naruszenia przestrzeni powietrznej oraz ataki hakerskie na europejskie lotniska~ duńska premier, Mette Frederiksen.

Samoloty z podejścia kierowano do alternatywnych lotnisk zgodnie z bieżącą oceną ryzyka i dostępnością korytarzy powietrznych. Fala opóźnień rozlewała się na kolejne rejsy, a rozkład przywracano etapami po decyzjach o wznowieniu ruchu.

Kto sterował dronami w Kopenhadze i Oslo?

W Norwegii mówiono o dwóch lub trzech możliwych obserwacjach w rejonie Gardermoen, lecz w pierwszych godzinach po zdarzeniu nie potwierdzono jednoznacznie obecności dronów ani nie zidentyfikowano operatorów. Policja zaznacza trwające czynności weryfikacyjne. W Danii relacjonowano obserwacje większych dronów przez kilka godzin bez zatrzymań podejrzanych i z informacją, że śledztwo prowadzą policja, służby bezpieczeństwa i wojsko.

Duńska policja nie przesądzała motywów i wskazywała na brak przesłanek, by celem było wyrządzenie szkód, przy utrzymaniu podwyższonej czujności. Norweskie służby podkreślały, że brak podstaw do łączenia zdarzeń w Oslo i Kopenhadze, choć kanały wymiany informacji pozostają otwarte.
Komentarze (1)
Dodaj komentarz
Polska język - trudna język
3 dni temu
Co to są: "obserwaczenia"?
Ciężko jest przeczytać tekst zanim się go opublikuje? Clickbajty ważniejsze są od merytoryki?
1
Odpowiedz

