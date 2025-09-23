Drony w Kopenhadze i Oslo. Służby szukają sprawców naruszenia przestrzeni powietrznej

Służby nadal weryfikują zgłoszenia dot. lotów dronów nad Gardermoen. Fot. materiały prasowe Avinor/zdjęcie poglądowe

Zamknięcia lotnisk w Kopenhadze i Oslo ustawiły nocny rozkład w Skandynawii na nowo. Od wieczornego wstrzymania operacji na Kastrup po nocne zamknięcie Gardermoen, setki pasażerów utknęły, a część rejsów przekierowano lub odwołano z powodu zgłoszeń o dronach w strefach zastrzeżonych.

W Kopenhadze wstrzymanie startów i lądowań ogłoszono około 20:30 w poniedziałek, a przywracanie operacji rozpoczęło się krótko po północy we wtorek po kilku godzinach monitorowania przestrzeni powietrznej. W Oslo pierwsze komunikaty o możliwych obserwacjach pojawiły się późnym wieczorem, z decyzją o pełnym zamknięciu około 00:30 i ponownym otwarciu po 03:30, co spowodowało nocną przerwę w operacjach i poranne konsekwencje w siatce połączeń.



Służby w obu krajach prowadziły działania rozpoznawcze i zabezpieczające w strefach zastrzeżonych wokół portów lotniczych, utrzymując wymianę informacji operacyjnych. Podkreślają prewencyjny charakter decyzji i stosowanie procedur bezpieczeństwa przy podejrzeniach naruszenia przestrzeni przez drony.

Na najnowszej konferencji duńskie służby nadal nie zdradzają szczegółów na temat dronów nad lotniskiem, ale retoryka stała się poważniejsza. Służby nazywają to atakiem. Niczego nie wykluczają. Twierdzą, że maszyny były sterowane przez bardzo doświadczonego operatora. Dania… — Łukasz Bok (@LukaszBok) September 23, 2025

Drony w Kopenhadze i Oslo. Skala zakłóceń W Danii media informowały o 31 przekierowaniach i około 20 tys. pasażerów dotkniętych skutkami zamknięcia Kastrup, a także o licznych opóźnieniach i wstrzymanych odlotach w godzinach wieczornych i nocnych. W Norwegii po nocnym zamknięciu Gardermoen i porannych korektach siatki odwołano co najmniej sześć lotów oraz odnotowano kilkanaście przekierowań, z widocznym efektem domina w późniejszych godzinach.

– To, co widzieliśmy wczoraj wieczorem, jest jak dotąd najpoważniejszym zamachem na duńską infrastrukturę krytyczną. To mówi coś o czasach, w jakich żyjemy, i o tym, do czego jako społeczeństwo musimy być gotowi.



– Oczywiście nie wykluczamy żadnych możliwości, jeśli chodzi o to, kto za tym stoi. I jasne jest, że wpisuje się to w rozwój, który mogliśmy obserwować w ostatnim czasie: inne ataki z użyciem dronów, naruszenia przestrzeni powietrznej oraz ataki hakerskie na europejskie lotniska~ duńska premier, Mette Frederiksen.

Samoloty z podejścia kierowano do alternatywnych lotnisk zgodnie z bieżącą oceną ryzyka i dostępnością korytarzy powietrznych. Fala opóźnień rozlewała się na kolejne rejsy, a rozkład przywracano etapami po decyzjach o wznowieniu ruchu.

Footage published earlier tonight by Norwegian state media, claiming to show one of the large, unidentified drones that shutdown Copenhagen Airport in Denmark for several hours on Monday. pic.twitter.com/IeosEuRd7n — OSINTdefender (@sentdefender) September 23, 2025

Kto sterował dronami w Kopenhadze i Oslo? W Norwegii mówiono o dwóch lub trzech możliwych obserwacjach w rejonie Gardermoen, lecz w pierwszych godzinach po zdarzeniu nie potwierdzono jednoznacznie obecności dronów ani nie zidentyfikowano operatorów. Policja zaznacza trwające czynności weryfikacyjne. W Danii relacjonowano obserwacje większych dronów przez kilka godzin bez zatrzymań podejrzanych i z informacją, że śledztwo prowadzą policja, służby bezpieczeństwa i wojsko.



Duńska policja nie przesądzała motywów i wskazywała na brak przesłanek, by celem było wyrządzenie szkód, przy utrzymaniu podwyższonej czujności. Norweskie służby podkreślały, że brak podstaw do łączenia zdarzeń w Oslo i Kopenhadze, choć kanały wymiany informacji pozostają otwarte.