  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

Premier potwierdza: Rosja wielokrotnie naruszyła norweską przestrzeń powietrzną w 2025 roku

Emil Bogumił

23 września 2025 13:31

Kopiuj link
Premier potwierdza: Rosja wielokrotnie naruszyła norweską przestrzeń powietrzną w 2025 roku

Na zdjęciu: Su-24 rosyjskich sił powietrznych. Fot. Alexander Mishin, CC BY-SA 3.0 GFDL, via Wikimedia Commons

Norskie władze potwierdziły trzy przypadki naruszenia norweskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie statki powietrzne w 2025 roku, o czym poinformował premier Jonas Gahr Støre. Dwie sytuacje miały miejsce nad akwenami na północny wschód od Vardø, a trzecia nad niezamieszkanym obszarem przy lądowej granicy w Øst-Finnmark.

TRANSPORT AUT TRAKTORY PROMOCJA 4000 Kr Oslo Polska

Wyjazd z Polski do Norwegii. 26.09.2025 . Z Norwegii do Polski 28.09.2025

Permittering w Norwegii

Pierwszy incydent odnotowano 25 kwietnia, kiedy rosyjski SU-24 leciał przez norweską przestrzeń powietrzną przez cztery minuty. Drugi przypadek miał miejsce 24 lipca i dotyczył samolotu L410 Turbolet, który przebywał w norweskiej przestrzeni trzy minuty. Trzeci incydent wydarzył się 18 sierpnia, kiedy SU-33 naruszył przestrzeń powietrzną przez jedną minutę.
Jonas Gahr Støre poinformował o naruszeniach we wtorek, 29 września. /zdjęcie ilustracyjne

Jonas Gahr Støre poinformował o naruszeniach we wtorek, 29 września. /zdjęcie ilustracyjneFot. NTB Kommunikasjon/Statsministerens kontor/CC BY-NC 2.0/materiały prasowe

Norwegia chce rosyjskich wyjaśnień

Premier Jonas Gahr Støre określił przypadki jako zdarzenia traktowane z dużą powagą. Jednocześnie wskazano, że nie można jednoznacznie stwierdzić, czy naruszenia miały charakter zamierzony, czy wynikały z błędów nawigacyjnych.

Władze Norwegii przekazały, że zwróciły się do strony rosyjskiej o wyjaśnienia dotyczące okoliczności każdego ze zdarzeń. Poinformowano również, że parlament został poinformowany w odpowiedni sposób, a dane o incydentach przekazano sojusznikom.
Norwegia dołączyła do oświadczenia Sojuszu Północnoatlantyckiego potępiającego naruszenie estońskiej przestrzeni powietrznej 19 września. W tym samym kontekście wskazano na podobne zdarzenia odnotowane w Polsce i Rumunii.

W komunikacji NATO podkreślono, że sprawy są rozpatrywane w warunkach poważnej sytuacji bezpieczeństwa w regionie. Przedstawione informacje dotyczą potwierdzonych zdarzeń i nie obejmują szerszej oceny motywacji rosyjskiego wojska.
Samoloty NATO interweniowały w tym roku w Polsce, Estonii i Rumunii.

Samoloty NATO interweniowały w tym roku w Polsce, Estonii i Rumunii.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa. Na zdjęciu: samolot myśliwski F-35.

Norweskie władze zwracają uwagę, że tegoroczne przypadki nastąpiły po ponad dekadzie bez takich incydentów w norweskiej przestrzeni powietrznej. Przyznają także, że cały czas wywierają nacisk na komunikację ze strony Rosji tak, by uniknąć w przyszłości nieporozumień.
