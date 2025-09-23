Premier potwierdza: Rosja wielokrotnie naruszyła norweską przestrzeń powietrzną w 2025 roku
23 września 2025 13:31
Na zdjęciu: Su-24 rosyjskich sił powietrznych. Fot. Alexander Mishin, CC BY-SA 3.0 GFDL, via Wikimedia Commons
Jonas Gahr Støre poinformował o naruszeniach we wtorek, 29 września. /zdjęcie ilustracyjneFot. NTB Kommunikasjon/Statsministerens kontor/CC BY-NC 2.0/materiały prasowe
Norwegia chce rosyjskich wyjaśnień
Władze Norwegii przekazały, że zwróciły się do strony rosyjskiej o wyjaśnienia dotyczące okoliczności każdego ze zdarzeń. Poinformowano również, że parlament został poinformowany w odpowiedni sposób, a dane o incydentach przekazano sojusznikom.
Wspólne oświadczenie NATO wymierzone w Rosję
W komunikacji NATO podkreślono, że sprawy są rozpatrywane w warunkach poważnej sytuacji bezpieczeństwa w regionie. Przedstawione informacje dotyczą potwierdzonych zdarzeń i nie obejmują szerszej oceny motywacji rosyjskiego wojska.
Samoloty NATO interweniowały w tym roku w Polsce, Estonii i Rumunii.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa. Na zdjęciu: samolot myśliwski F-35.
