Premier potwierdza: Rosja wielokrotnie naruszyła norweską przestrzeń powietrzną w 2025 roku

Na zdjęciu: Su-24 rosyjskich sił powietrznych. Fot. Alexander Mishin, CC BY-SA 3.0 GFDL, via Wikimedia Commons

Norskie władze potwierdziły trzy przypadki naruszenia norweskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie statki powietrzne w 2025 roku, o czym poinformował premier Jonas Gahr Støre. Dwie sytuacje miały miejsce nad akwenami na północny wschód od Vardø, a trzecia nad niezamieszkanym obszarem przy lądowej granicy w Øst-Finnmark.

Pierwszy incydent odnotowano 25 kwietnia, kiedy rosyjski SU-24 leciał przez norweską przestrzeń powietrzną przez cztery minuty. Drugi przypadek miał miejsce 24 lipca i dotyczył samolotu L410 Turbolet, który przebywał w norweskiej przestrzeni trzy minuty. Trzeci incydent wydarzył się 18 sierpnia, kiedy SU-33 naruszył przestrzeń powietrzną przez jedną minutę.

Jonas Gahr Støre poinformował o naruszeniach we wtorek, 29 września. /zdjęcie ilustracyjneFot. NTB Kommunikasjon/Statsministerens kontor/CC BY-NC 2.0/materiały prasowe

Norwegia chce rosyjskich wyjaśnień Premier Jonas Gahr Støre określił przypadki jako zdarzenia traktowane z dużą powagą. Jednocześnie wskazano, że nie można jednoznacznie stwierdzić, czy naruszenia miały charakter zamierzony, czy wynikały z błędów nawigacyjnych.



Władze Norwegii przekazały, że zwróciły się do strony rosyjskiej o wyjaśnienia dotyczące okoliczności każdego ze zdarzeń. Poinformowano również, że parlament został poinformowany w odpowiedni sposób, a dane o incydentach przekazano sojusznikom.

Wspólne oświadczenie NATO wymierzone w Rosję Norwegia dołączyła do oświadczenia Sojuszu Północnoatlantyckiego potępiającego naruszenie estońskiej przestrzeni powietrznej 19 września. W tym samym kontekście wskazano na podobne zdarzenia odnotowane w Polsce i Rumunii.



W komunikacji NATO podkreślono, że sprawy są rozpatrywane w warunkach poważnej sytuacji bezpieczeństwa w regionie. Przedstawione informacje dotyczą potwierdzonych zdarzeń i nie obejmują szerszej oceny motywacji rosyjskiego wojska.

Samoloty NATO interweniowały w tym roku w Polsce, Estonii i Rumunii.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa. Na zdjęciu: samolot myśliwski F-35.

Norweskie władze zwracają uwagę, że tegoroczne przypadki nastąpiły po ponad dekadzie bez takich incydentów w norweskiej przestrzeni powietrznej. Przyznają także, że cały czas wywierają nacisk na komunikację ze strony Rosji tak, by uniknąć w przyszłości nieporozumień.