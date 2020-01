Zaczął się sezon pylenia. W tym roku nadszedł miesiąc szybciej niż zwykle

Łagodna zima bez silnych mrozów i opadów śniegu jest zaskoczeniem nie tylko dla mieszkańców Norwegii, ale też dla roślinności, która w tym roku dużo szybciej budzi się do życia. To zła wiadomość dla alergików, którzy muszą przygotować się na wcześniejsze rozpoczęcie sezonu pylenia – Norweskie Stowarzyszenie Astmy i Alergii (NAAF) ostrzega bowiem, że osoby zamieszkujące narażone obszary powinny już teraz rozpocząć przyjmowanie leków.

– Z powodu łagodnej zimy kwitnienie rozpoczęło się przed terminem. Mamy dużo mniej stabilną i łagodniejszą zimę niż wcześniej, co jest spowodowane zmianami klimatycznymi, a to wpływa na sezon pylenia – mówi Hallvard Ramfjord, analityk zajmujący się zagadnieniami związanymi z pyleniem roślin.



Na ten moment do najbardziej narażonych obszarów należy przede wszystkim Vestlandet i południe kraju, a przyjmowanie leków zaleca się przede wszystkim osobom uczulonym na pyłki olchy i leszczyny.