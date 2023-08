Sezon burzowy: tu wyładowania atmosferyczne powodują największe szkody

Sierpień to w Norwegii najbardziej burzowy miesiąc w roku, wynika z danych norweskiej firmy ubezpieczeniowej - 1 na 4 uszkodzenia spowodowane uderzeniem pioruna miały miejsce właśnie w tym czasie. W którym okręgu dochodzi do największej liczby szkód spowodowanych przez burze?

Burze macie jak w banku

- Co roku właśnie w sierpniu dochodzi do największej liczby uderzeń pioruna. A na naprawę szkód przeznacza się miliony koron - mówi ekspert ds. pożarów z Frende Forsikring, Øystein Øren. Dodaje że wielu szkód można by uniknąć przez odpowiednie zabezpieczenie np. sprzętów w domu. - Szkoda, że ​​tak wielu ludzi nie dba o swoje rzeczy. Wyciągaj wtyczkę, gdy grzmi - zaznacza. Uszkodzenia instalacji elektrycznych zwykle występują w przypadku uderzenia pioruna w norweskie domy i hytty. Co roku prowadzi to do pożarów, podaje ubezpieczalnia.