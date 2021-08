Mieszkańcy bez prądu i tysiące grzmotów: burza i deszcze pustoszą Norwegię

Norweski Instytutu Meteorologiczny informuje o skutkach poniedziałkowej nawałnicy, która nawiedziła m.in. południowo-wschodnie regiony kraju fiordów. Tysiące gospodarstw domowych pozostają bez prądu. Mieszkańcy muszą zmagać się także z zalanymi drogami.

Trudne warunki atmosferyczne nasilały się w poniedziałek, 26 lipca, po południu. Jak informują synoptycy, od 18:00 do wtorkowego poranka odnotowano we wschodniej oraz południowej Norwegii blisko 24 tys. wyładowań atmosferycznych. Najwięcej w Rogaland, Agder, Vestfold, Telemark i Buskerud. Z problemami muszą mierzyć się przede wszystkim mieszkańcy gmin zlokalizowanych w Sørlandet. Przedsiębiorstwo Agder Energi poinformowało, że w obszarze ich działania blisko trzy tys. gospodarstw domowych nie ma dostępu do prądu. W niektórych miejscach odnotowano także zgłoszenia pożarów oraz niedziałających trakcji kolejowych.