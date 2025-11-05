Mniej lodu w Arktyce zapowiada chłodniejszą zimę w Norwegii. Meteorolodzy ostrzegają przed falami mrozu

Wyjaśnienie leży w lodzie w Oceanie Arktycznym i prądach strumieniowych w stratosferze. Fot. Pixabay.com / CC0 Public Domain

Tegoroczna zima w Norwegii może przynieść dłuższe i bardziej odczuwalne okresy chłodu, mimo że rok 2025 zapowiada się jako najcieplejszy w historii pomiarów. Meteorolodzy wskazują, że przyczyną tego zjawiska jest wyjątkowo mała ilość lodu w Morzu Polarnym. Zmiany w Arktyce wpływają na cyrkulację powietrza, co może sprowadzić zimne masy powietrza na południe Europy.

Według danych Norweskiego Instytutu Meteorologicznego, średnia temperatura w kraju od początku roku utrzymuje się 1,6 stopnia powyżej normy. W skali rocznej oznacza to wzrost o 51 proc. w porównaniu z przeciętną temperaturą wynoszącą 3,1 stopnia.



– Wszystko wskazuje na to, że 2025 będzie najcieplejszym rokiem w historii pomiarów – powiedział meteorolog Magnus Ovhed. Ekspert podkreśla, że wysokie temperatury utrzymują się od wielu miesięcy i znacznie przewyższają dotychczasowe rekordy.

Zmiany w Arktyce mogą przynieść zimniejsze powietrze Obecnie Norwegia doświadcza wyjątkowo ciepłych dni. Zima może zaskoczyć kilkoma falami mrozu. – Zima zacznie się raczej łagodnie, ale spodziewamy się też kilku chłodnych okresów – zapowiedział Ovhed.



Kluczowe znaczenie ma niewielka ilość lodu w Arktyce. Gdy jego poziom spada, powietrze na północy nie ochładza się tak intensywnie, co może osłabiać wiatry stratosferyczne. W efekcie zimne masy powietrza mają większą szansę dotrzeć nad Norwegię i pozostałą część Europy.

Na razie prognozuje się, że rok 2025 będzie najcieplejszym rokiem w historii Norwegii.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

Prognozy: łagodny początek zimy i późniejsze mrozy Sezonowe prognozy Instytutu Meteorologicznego wskazują, że w okresie listopad–styczeń temperatury w większości kraju mogą być wyższe od normy. W drugiej części zimy może jednak dojść do nagłych spadków temperatur. – To orientacyjne prognozy, dlatego obok chłodnych epizodów wystąpią również łagodniejsze okresy – wyjaśnił Ovhed.



Obecnie w południowej Norwegii termometry pokazują ponad 15 stopni. W północnych regionach, zwłaszcza w Finnmarku, spodziewane są pierwsze opady śniegu pod koniec tygodnia.

Zmiany klimatyczne wpływają na pogodę w Skandynawii Zjawiska obserwowane w Arktyce coraz wyraźniej oddziałują na warunki pogodowe w całej Skandynawii. Brak pokrywy lodowej w północnych akwenach może oznaczać łagodniejsze zimy na dalekiej północy i jednocześnie chłodniejsze okresy w południowych regionach.



Jeśli prognozy dotyczące układu wiatrów i ilości lodu się potwierdzą, silniejsze mrozy mogą nadejść dopiero w późniejszej części sezonu zimowego.