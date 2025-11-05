Mniej lodu w Arktyce zapowiada chłodniejszą zimę w Norwegii. Meteorolodzy ostrzegają przed falami mrozu
05 listopada 2025 14:23
Wyjaśnienie leży w lodzie w Oceanie Arktycznym i prądach strumieniowych w stratosferze. Fot. Pixabay.com / CC0 Public Domain
Wyróżnione ogłoszeniaWięcej
Ogłoszenia MojaNorwegia
– Wszystko wskazuje na to, że 2025 będzie najcieplejszym rokiem w historii pomiarów – powiedział meteorolog Magnus Ovhed. Ekspert podkreśla, że wysokie temperatury utrzymują się od wielu miesięcy i znacznie przewyższają dotychczasowe rekordy.
Zmiany w Arktyce mogą przynieść zimniejsze powietrze
Kluczowe znaczenie ma niewielka ilość lodu w Arktyce. Gdy jego poziom spada, powietrze na północy nie ochładza się tak intensywnie, co może osłabiać wiatry stratosferyczne. W efekcie zimne masy powietrza mają większą szansę dotrzeć nad Norwegię i pozostałą część Europy.
Na razie prognozuje się, że rok 2025 będzie najcieplejszym rokiem w historii Norwegii.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)
Prognozy: łagodny początek zimy i późniejsze mrozy
Obecnie w południowej Norwegii termometry pokazują ponad 15 stopni. W północnych regionach, zwłaszcza w Finnmarku, spodziewane są pierwsze opady śniegu pod koniec tygodnia.
Zmiany klimatyczne wpływają na pogodę w Skandynawii
Jeśli prognozy dotyczące układu wiatrów i ilości lodu się potwierdzą, silniejsze mrozy mogą nadejść dopiero w późniejszej części sezonu zimowego.
Raport Norwegia
Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.
Bill Gates wyłączył klimatyczną obstrukcje i wajcha medialna została przedstawiona. Teraz będzie siarczysty mróz