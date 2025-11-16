Strona korzysta z plików cookies

w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź do serwisu

Już jest! Polsko-norweski

Kalendarz 2026

Sprawdź
Autopromocja

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Aktualności

Polują na nie od lat, a one wciąż tu są. Co zatrzymuje je w Norwegii?

Redakcja

16 listopada 2025 10:01

Kopiuj link
Polują na nie od lat, a one wciąż tu są. Co zatrzymuje je w Norwegii?

Fotopułapki są kluczowym narzędziem monitoringu. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

Najnowsze dane Norweskiego Instytutu Badań Przyrodniczych (NINA) pokazują, że populacja dzików w Norwegii pozostaje stabilna. Celem władz jest całkowite usunięcie tego gatunku z kraju.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

Autoryzowane instalacje. Hydraulika, elektryka, membrany spawane.

Polski Adwokat w Norwegii - Katarzyna Szlyk-Verde

Tłumaczenie przysięgłe dokumentów na norweski

Ogłoszenia MojaNorwegia

Sieć fotopułapek wskazuje, że dziki są regularnie rejestrowane w południowo-wschodniej części Norwegii. Urządzenia rozmieszczone w terenie dostarczają informacji o aktywności i liczebności zwierząt.

Zebrane dane łączone są z raportami z polowań, co pozwala lepiej ocenić rozwój populacji. Metoda umożliwia obserwację zmian sezonowych i identyfikację kierunków migracji. Fotopułapki są obecnie podstawowym narzędziem wykorzystywanym w monitoringu gatunku.
To pierwsze takie odkrycie w Norwegii. Nowe perspektywy dla rolnictwa

Gatunek budzący obawy hodowców

Dziki są w Norwegii gatunkiem kontrowersyjnym. Z jednej strony stanowią popularny cel polowań, z drugiej budzą obawy o możliwe rozprzestrzenianie afrykańskiego pomoru świń. Choroba może przenosić się między dzikami a trzodą chlewną, co stanowi ryzyko dla sektora hodowlanego.

Zwierzęta powodują też szkody na gruntach rolnych, szczególnie na terenach uprawnych. Z tego powodu władze konsekwentnie dążą do ograniczenia i docelowego usunięcia populacji.
Najwięcej dzików żyje w regionie Østfold.

Najwięcej dzików żyje w regionie Østfold.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Stabilna populacja w regionie Østfold

Najwięcej dzików żyje w Halden i Aremark w Østfold. W sezonie łowieckim 2024/2025 z tych dwóch gmin pochodziło 334 z 380 zgłoszonych odstrzałów. Badacze szacują, że w regionie żyje od 450 do 700 osobników.

Sporadyczne obserwacje odnotowano także w Akershus i Innlandet. Mimo intensywnej presji łowieckiej populacja utrzymuje stabilny poziom, co wskazuje na wysoką rozrodczość oraz migrację dzików z terenów Szwecji.
To jedno z symbolicznych zwierząt Norwegii. Teraz grozi mu wyginięcie

Niezbędna dalsza obserwacja i analiza danych

Naukowcy podkreślają konieczność dalszego monitoringu. Wskazują, że szybkie wykrycie zmian w populacji jest kluczowe, szczególnie w kontekście ryzyka chorób zakaźnych. Badania z południowej Europy pokazują, że redukcja populacji wymaga odstrzału ponad połowy zwierząt.

Skuteczność zależy jednak od warunków środowiskowych i struktury odstrzałów, zwłaszcza udziału loch. Eksperci zaznaczają jednocześnie, że wszystkie szacunki obarczone są pewnym stopniem niepewności.
To koniec norweskiego łososia? Ciąg dalszy afery nad fiordami

Historia gatunku i system monitoringu

Program monitoringu dzików działa w Norwegii od 2019 roku. Prowadzony jest przez NINA na zlecenie dyrekcji środowiska i rolnictwa. Oparty jest na fotopułapkach, danych z polowań oraz zgłoszeniach dotyczących padłych zwierząt.

Dziki były naturalną częścią norweskiej fauny około tysiąc lat temu, lecz w pewnym momencie wyginęły. Na teren Norwegii wróciły w latach 90. z południowej Szwecji, a ich rozród potwierdzono od 2005 roku.
0
1
0
0
0

Moja Norwegia poleca

ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN Polski Psychotraumatolog w Oslo
Oslo, okręg miasta, Oslo
ZATRUDNIE PRACOWNIKOW BUDWOLANYCH OD ZARAZ
Przejdź do ogłoszenia
ZATRUDNIE PRACOWNIKOW BUDWOLANYCH OD ZARAZ Opony
Oslo, okręg miasta
Hurtownia materiałów budowlanych | Sprzedaż okien i drzwi
Przejdź do ogłoszenia
Hurtownia materiałów budowlanych | Sprzedaż okien i drzwi Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND Szkolenia Online 96015 Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych
Oslo, okręg miasta
Elektryk Oslo
Przejdź do ogłoszenia
Elektryk Oslo Stillas utleie As
Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK Masaż
Nordland (Norwegia), Narvik
Cieśla konstrukcyjny / Stolarz – Narvik
Przejdź do ogłoszenia
Cieśla konstrukcyjny / Stolarz – Narvik Pedzik transport
kup tutaj reklamę
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
Wyślij

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.