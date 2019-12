Samolotem do domu na święta. Gardermoen szykuje się na najazd pasażerów

Przy choince 20 grudnia można będzie po południu spotkać św. Mikołaja. Z pewnością będzie to atrakcja dla małych dzieci znużonych podróżą. materiały prasowe/Avinor

Stołeczne lotnisko szykuje się przed świętami na prawdziwe oblężenie. Szczególnie dużo podróżnych stawi się na swój lot 19 i 20 grudnia – Avinor spodziewa się w tych dniach od 87 tys. do prawie 100 tys. osób.

Reklama

Czwartek i piątek będą dwoma dniami z tak dużym natężeniem ruchu pasażerskiego. Avinor, zarządca lotniska, na początku tygodnia poinformował, że spodziewa w tych dniach kolejno: 87 042 i 96 889 pasażerów. – Ruch pasażerski jest rozłożony w czasie, więc nie ma tak dużych natężeń jak w poprzednich latach. Jedynie 20 grudnia odnotujemy naprawdę ogromną liczbę podróżnych – stwierdza menedżer ds. komunikacji na lotnisku w Oslo, Joachim Westher, cytowany w komunikacie prasowym.

Nie warto zwlekać z odprawą bagażową czy kontrolą bezpieczeństwa na ostatnią chwilę. Wielu pasażerów będzie podróżować na święta, więc do stanowisk mogą tworzyć się długie kolejki.

MN

Przygotuj się, by wszystko poszło sprawnie Avinor radzi wszystkim, którzy – nie tylko 19 i 20 grudnia, ale w całym tygodniu przedświątecznej gorączki – będą lecieć na Święta z lotniska Oslo Gardermoen, by na miejscu pojawili się z dużym wyprzedzeniem i na tyle, na ile jest to możliwe, przygotowali się do odprawy i kontroli bezpieczeństwa, by wszystko poszło sprawnie i zabierało jak najmniej czasu. – Jeśli każdy przygotuje się przed dotarciem do stanowiska kontroli bezpieczeństwa, pozwoli to skrócić czas oczekiwania w kolejce – mówi Westher.



Przedstawiciel Avinor radzi więc, by po pierwsze pamiętać o limitach dotyczących płynów i kosmetyków w bagażu podręcznym – jeśli butelka wody, perfum, dezodorantu itp. mieści więcej niż 100 ml płynu czy substancji, daną rzecz trzeba będzie zostawić przy stanowisku kontroli.

Płyny muszą być przewożone w pojemniku nie większym niż 100 ml. Pojemniki z płynami trzeba umieścić być w jednej, przezroczystej, plastikowej i zamykanej (np. strunowej) torebce o wymiarach do 20cm x 20cm. Łączna pojemność torebki to jeden litr. Pasażer musi być w stanie całkowicie zamknąć torebkę, która musi zmieścić się w bagażu podręcznym. Torebkę z płynami trzeba wyjąć z bagażu podręcznego do kontroli.



Zarządca lotniska zaleca, by prezenty o wysokiej wartości przechowywać w bagażu rejestrowanym. Jeśli jednak ktoś w bagażu podręcznym przewozi prezent, musi pamiętać, by nie pakować go w ozdobne papiery czy pudełka, ponieważ będzie musiał zostać rozpakowany przy stanowisku kontroli, a opakowanie zostanie zniszczone. Te informacje na stronach zamieszczają także linie lotnicze, np. Ryanair wspomina też, że zabronione jest przewożenie w bagażu podręcznym popularnych na Wyspach tub z niespodzianką, tzw. Christmas Crackers.



Posiadanie w bagażu podręcznym jedzenia jest dozwolone, ale warto pamiętać, że masa kremowa (np. w ciastku) traktowana jest jako płyn.

Avinor podpowiada, że godziny, w których na lotnisku w okresie świątecznym jest najmniejszy ruch, to przed 6 rano i po 22, więc jeśli ktoś ma lot w tym czasie, nie musi obawiać się tłumów.

MN

Pasażerowie jeszcze przed dotarciem do stanowiska powinni zdjąć z siebie wszystkie metalowe części garderoby (np. paski) czy biżuterię, które mogą zatrzymać ich „na bramce”, a co za tym idzie, wydłuży się czas kontroli.



Oprócz tego, należy zawczasu przygotować i umieścić w koszyku posiadaną przy sobie elektronikę (komputer, laptop, telefon komórkowy, tablet etc.) czy sprzęt fotograficzny, by w nerwowym pośpiechu nie wyjmować wszystkiego w momencie kontroli. Choć niektórym może wydać się to oczywiste, Avinor radzi, by po zakończonej procedurze sprawdzić, czy z koszyka na taśmie zabrało się wszystkie swoje rzeczy. – Widzimy, że ludzi zapominają o nich – tlumaczy Westher.



Avinor podaje, że zgodnie z tradycją wszyscy, którzy od 22 grudnia do 26 grudnia będą podróżować w czapce św. Mikołaja, mogą korzystać z osobnych stanowisk kontroli bezpieczeństwa, które będą odpowiednio oznaczone.

Będzie świątecznie Avinor zadba nie tylko o sprawną organizację pracy na lotnisku, ale też o świąteczną atmosferę. Od 16 do 21 grudnia na lotnisku pasażerowie mogą wysłuchać występów chóru czy gry na fortepianie. Oprócz tego 20 grudnia od 14 do 17 przy choince dzieci mogą spotkać się ze św. Mikołajem



Poniżej: koncert na stołecznym lotnisku