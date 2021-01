Rząd uruchamia pakiet kryzysowy i ujawnia trzy scenariusze rozwoju epidemii w Norwegii

Podczas konferencji prasowej 29 stycznia reprezentanci rządu – minister finansów Jan Tore Sanner, minister edukacji Guri Melby i minister ds. dzieci i rodziny Kjell Ingolf Ropstad – z premier Erną Solberg na czele przedstawili nowy pakiet kryzysowy dla norweskich przedsiębiorstw oraz studentów i uczniów poszkodowanych w wyniku pandemii. Solberg ujawniła także trzy możliwe scenariusze, jakie przewidują norweskie władze.

Najbardziej optymistyczny zakłada, że każdej osobie z grup ryzyka będzie można zaproponować szczepionkę do Wielkanocy, a reszcie społeczeństwa do lata, przy czym emisja zmutowanych wariantów koronawirusa będzie pod kontrolą, a sytuacja epidemiczna w Europie obiecująca. Wówczas większość środków kontroli w kraju fiordów będzie można wycofać przed latem.

Norwegowie przygotowują się do kolejnej fali pandemii: resort zdrowia przygotował plan awaryjny

W scenariuszu pośrednim występują opóźnienia w dostarczaniu szczepionek: grupy ryzyka otrzymują dawki przed latem, a pozostali przed przełomem roku, natomiast chociaż poziom zakażeń zmutowanymi wersjami wirusa będzie wysoki, uda się utrzymać go w ryzach. To pozwoli wycofać niektóre środki kontroli zakażeń można w wakacje, ale niektóre władze utrzymają jeszcze jesienią, a ostatnie do Nowego Roku.