Norwegowie przygotowują się do kolejnej fali pandemii: resort zdrowia przygotował plan awaryjny

Rząd oraz służba zdrowia analizują sytuację w Oslo oraz okolicznych gminach. Przygotowują się do sytuacji, w której brytyjski wariant koronawirusa dostanie się do innych miejscowości. Norweski Instytut Zdrowia Publicznego (FHI) skontaktował się w tej sprawie ze swoim duńskim odpowiednikiem.

Współpraca obu instytucji ma polegać na przekazaniu do kraju fiordów testów, które zostały dostosowane do szybkiego wykrywania brytyjskiej mutacji SARS-COV-2. Do klasycznych metod diagnozy dodawany jest komponent, który wskazuje, jaka wersja koronawirusa podlega analizie. FHI od 14 stycznia analizuje testy, które otrzymano z Nordre Follo. W tej gminie odsetek wykrycia brytyjskiego wariantu jest największy.