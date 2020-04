MSZ komentuje majowe głosowanie: wybory można przeprowadzić w bezpieczny sposób

Obóz rządzący chciałby przeprowadzić głosowanie korespondencyjne. Fotolia

Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało 14 kwietnia projekt rozporządzenia, które zakłada zorganizowanie majowych wyborów w tradycyjny sposób. Jednocześnie, wiceszef resortu zaznaczył, że jedynie głosowanie korespondencyjne zapewni Polonii możliwość wybrania Prezydenta RP. Ostatnie dni ujawniły również kolejny problem – wycofują się osoby, które wyraziły chęć pracy w komisjach wyborczych.

Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Monika Szatyńska-Luft, zauważa, że obecnie wydawane regulacje odnoszą się do aktualnego stanu prawnego. Nie uwzględniają więc uchwalonej przez Sejm ustawy z dnia 6 kwietnia 2020 r. o szczególnych zasadach przeprowadzania głosowania korespondencyjnego. Zgodnie z rozporządzeniem, Polacy mieszkający za granicą oddaliby głos w 103 obwodach, 2 z nich mieściłyby się w Oslo. 5 lat temu we wszystkich państwach świata było ich 229.

„Przeprowadzenie wyborów w wielu państwach jest niemożliwe”

W uzasadnieniu do projektu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że wielu Polaków mieszkających za granicą nie oddałoby głosu. – Rosnąca liczba tak osób zakażonych, jak i zmarłych z powodu zakażenia koronawirusem spowodowała, że niniejszy projekt przewiduje dziś utworzenie za granicą tylko 103 obwodów głosowania, które zostały zaproponowane przez Konsulów RP, po dokonaniu przez nich analizy pod kątem możliwości przeprowadzenia głosowania z uwagi na wprowadzane przez władze kraje urzędowania zakazy zgromadzeń, ograniczenia w przemieszczaniu się czy trudności w skompletowaniu składów obwodowych komisji wyborczych z uwagi na wycofywanie się wielu osób, które wcześniej gotowość pracy w okw deklarowały – czytamy na stronie resortu. – Pogłębiona analiza wykazała, że przeprowadzenie wyborów w niektórych państwach będzie bardzo utrudnione, a w wielu niemożliwe – dodaje ministerstwo.



Do obecnej sytuacji odniósł się również wiceszef MSZ, Piotr Wawrzyk. – Tylko głosowanie korespondencyjne umożliwi Polonii powszechny udział w majowych wyborach. Ci, którzy nie chcą głosowania korespondencyjnego, de facto odbierają Polonii prawa wyborcze. Czym szybciej ta ustawa wejdzie w życie, tym lepiej można te wybory przygotować. Także za granicą – skomentował sprawę wiceminister.

„Wybory można przeprowadzić tak jak w Korei” Wielu polityków obozu rządzącego uważa, że najrozsądniejszym rozwiązaniem będzie przeprowadzenie głosowania korespondencyjnego. – Wybory za granicą zostaną przeprowadzone przy poszanowaniu zasady ich powszechności. Uchwalona przez Sejm ustawa z dnia 6 kwietnia 2020 r. o szczególnych zasadach przeprowadzania głosowania korespondencyjnego w wyborach powszechnych na Prezydenta RP zarządzonych w 2020 r. stwarza gwarancję organizacji głosowania w tych krajach, w których w tym momencie nie może zostać przeprowadzone głosowanie osobiste. Każdy wyborca, chcący zgłosić swoją chęć wzięcia udziału w głosowaniu, będzie mógł to zrobić, wpisując się do spisu wyborców. Sposób głosowania w wyborach określa przywołana ustawa, istotne elementy samego procesu wyborczego określą również przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie. Przeprowadzając głosowanie za granicą, konsulowie zadbają, by sposób jego przeprowadzenia respektował wprowadzone w danym kraju regulacje związane z pandemią – skomentowało sprawę dla naszego portalu Biuro Rzecznika Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Ministerstwo uważa także, że wybory mogą zostać przeprowadzone w bezpieczny sposób. – Należy także mieć na uwadze, że wybory można przeprowadzić w sposób bezpieczny i z zachowaniem wszystkich procedur bezpieczeństwa, tak jak to miało miejsce w Korei. Warto ponadto podkreślić, że w tych właśnie wyborach frekwencja była wyższa niż cztery lata wcześniej – komentuje Biuro Rzecznika Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

W jaki sposób głos oddadzą Polacy za granicą? Po przegłosowaniu w Sejmie, projekt ustawy z dnia 6 kwietnia 2020 r. o szczególnych zasadach przeprowadzania głosowania korespondencyjnego trafił do Senatu. – Senat nie będzie stosował żadnej blokady, tylko jak najstaranniejszy, jak to tylko jest możliwe w warunkach pandemii, proces legislacyjny. Mamy na to 30 dni – skomentował sprawę Marszałek Senatu Tomasz Grodzki. – Jeżeli wypełnienie aktu demokratycznego wyboru ma być związane z narażeniem swojego i cudzego zdrowia i życia, to należy sobie zadać fundamentalne pytanie - zwłaszcza w naszej kulturze śródziemnomorskiej i chrześcijańskiej - co jest ważniejsze: życie i zdrowie ludzkie czy akt wyborczy – dodał marszałek.

Jeśli ustawa dotycząca głosowania korespondencyjnego wejdzie w życie, również wszyscy Polacy za granicą będą mogli oddać głos. Specjalne pakiety wyborcze będą musieli dostarczyć pocztowcy poszczególnych państw. Może to stworzyć dodatkowy problem – już teraz sytuacja listonoszy i doręczycieli w wielu krajach jest trudna. Procedowany w Senacie projekt nie zlikwiduje również braków kadrowych w komisjach wyborczych, o których poinformowało MSZ.

Obóz rządzący zaproponował również kolejne rozwiązanie. Na stronie internetowej Sejmu pojawił się projekt zmiany konstytucji. Jest on podobny do tego, który na początku kwietnia złożyło Porozumienie Jarosława Gowina. Głównym założeniem jest wydłużenie kadencji obecnego prezydenta do 7 lat, bez możliwości ubiegania się o reelekcję. Zgodnie z polskim prawem, do zmiany konstytucji potrzeba głosów co najmniej 2/3 posłów oraz zgody Senatu.