Rosyjski luksusowy jacht Ragnar nie może opuścić portu w Narwiku, gdzie zacumował kilka tygodni temu. Problemem okazał się bojkot – norwescy dostawcy nie chcą sprzedać paliwa do łodzi. Kapitan jednostki nazywa to dyskryminacją i apeluje o pomoc w wypłynięciu z Norwegii.

Załoga nie ma nic wspólnego z Rosją

Lancaster uważa, że ​​to dyskryminacja i podwójne standardy, skoro rosyjskie kutry rybackie mogą kupować paliwo i bez przeszkód pływać w norweskich portach i wodach. Tłumaczy to faktem, że przynoszą one krajowi fiordów zyski, skoro stanowią 20 proc. gospodarki północnej Norwegii. W rozmowie z NRK wyjaśnił, że ​​Ragnar to komercyjny jacht czarterowy, który przypłynął do Narwiku, aby uprawiać turystykę zimową. Umówieni w ubiegłym tygodniu na rejs goście jednak się nie pojawili.