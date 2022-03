Polska domaga się sankcji na rosyjskie surowce. W tle Baltic Pipe i norweski gaz

Mateusz Morawiecki rozmawiał z premierem Norwegii Jonasem Gahr Støre. Dyskusja szefów rządów dotyczyła bezpieczeństwa energetycznego Europy i norweskiej aktywności w ramach struktur NATO. Polskie władze chcą, by kraj fiordów bardziej zaangażował się w zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Europy. Pomóc ma w tym gazociąg Baltic Pipe.

W drugim tygodniu marca kwestia Baltic Pipe powróciła do tematów analizowanych przez media. Duńska agencja ochrony środowiska Miljøstyrelsen wydała nowe decyzje dla dwóch lądowych odcinków gazociągu. Postanowienia umożliwiły powrócenie do prac nad dalszym stawianiem konstrukcji. Odpowiadać za nie będzie spółka Energinet. 40 i 38-kilometrowe elementy połączą Egtved i brzegi cieśniny Mały Bełt oraz Middelfart i Brylle na wyspie Fionia.



– Uzgodniliśmy z naszymi kontrahentami, że do zadania oddelegują więcej maszyn i ludzi, abyśmy mogli nadać budowie wysokie tempo i jak najszybciej skończyć. Jest to ważne nie tylko dla projektu, ale i dla właścicieli gruntów, którzy, czekają na koniec prac, by mogli znów na nie wejść – zapowiada przyspieszenie prac kierownik projektu Baltic Pipe w Energinecie Søren Juul Larsen.