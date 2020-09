Rekordowo ciepłe lato na Svalbardzie: takich upałów nie było tam od ponad 120 lat

Minione lato było na Svalbardzie najgorętszym w historii, informuje Norweski Instytut Meteorologiczny w komunikacie prasowym z 5 września. Odkąd na norweskim archipelagu rozpoczęto prowadzenie pomiarów temperatur – czyli od 1899 roku – nie trafiły się tam jeszcze aż tak ciepłe dni, jak w czerwcu, lipcu i sierpniu 2020.

(NB: ny figur!) Sommeren ble rekordvarm på #Svalbard . #Klimaendringene på øygruppa er synlige og utfordrende, både for dyr og mennesker. Les hva MET sine målinger viser og hva klimaforsker @Ketil_Isaksen har funnet ut her: https://t.co/ut75SiATxS pic.twitter.com/N0jU9BEZbo

Temperatura latem, czyli średnia temperatura w czerwcu, lipcu i sierpniu, na Svalbardzie zmienia się nieco z roku na rok. Do około 1990 roku ta zmienność wynosiła zwykle od 0,5 do 1 stopnia, z pojedynczymi latami o 1,5 stopnia powyżej lub poniżej normy. Po 1997 r. nie odnotowano już jednak lat ze średnią temperaturą poniżej normy.

Jeśli wieczna zmarzlina nagrzeje się lub zacznie topnieć, przyczynia się to nie tylko do zwiększonego globalnego ocieplenia, lecz także wzrostu ryzyka osunięć ziemi i zmian krajobrazu. Zdaniem MET niesie to za sobą również wyzwania geotechniczne, ponieważ zarówno zmiana klimatu, jak i same instalacje czy budowle na Svalbardzie mogą prowadzić do nagrzewania się i obniżenia nośności gruntu.