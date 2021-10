Rekordowe temperatury na Północy: norweska jesień coraz cieplejsza

Ferie jesienne 40. tydzień: 4-8 października



- Agder

- Odda w okręgu Vestland (pozostałe gminy z okręgu ferie ustaliły na tydzień 41)

- Oslo

- Viken

- Troms og Finnmark

- Nordland: 6-8 października

- Svalbard: ferie jesienne potrwają na przełomie 40. i 41. tygodnia - 8-12 października



Ferie jesienne 41. tydzień: 11-15 października



- Innlandet

- Møre og Romsdal

- Rogaland

- Trøndelag

- Vestfold og Telemark

- Vestland (oprócz Oddy)



Na północy w niektórych placówkach uczniowie nie mają ferii jesiennych, tylko od dwóch do czterech dni wolnych, które czasem łączy się z planleggingsdager – tzw. dniami organizacyjnymi.



Planleggingsdager – dni organizacyjne w placówkach; w każdym roku szkolnym jest ich 5. Uczniowie w tych dniach mają wolne od nauki. Szkoły same ustalają daty planleggingsdager – często jest to dzień przed/po weekendzie czy danym święcie.