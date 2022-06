„Radykalny marsz” kontra „prawo kobiet do samostanowienia”. Aborcja do 18 tygodnia nie dla Norweżek

Jak mówi minister zdrowia Ingvild Kjerkol, Partia Pracy chce liberalizacji prawa aborcyjnego, ale po dokładnym przebadaniu możliwości zmian. Fot. Sandra Skillingsås, Flick.com (CC BY-ND 2.0)

Storting odrzucił propozycję Partii Liberalnej wydłużającą możliwość tzw. aborcji na życzenie do 18 tygodnia ciąży. Nowelizację odrzucono 3 czerwca w głosowaniu deputowanych. Możliwości zmiany przepisów zbada specjalnie powołana komisja. Jej działalność krytykują politycy prawicowych ugrupowań.

– Rząd wydał rozkaz marszu w kierunku radykalnego rozszerzenia prawa do aborcji – skomentowała liderka chadeków (KrF), Olaug Bollestad. – Partia Centrum mogła to powstrzymać – dodała na łamach Norge IDAG. Ministerstwo Zdrowia ogłosiło decyzję o powołaniu komisji ds. aborcji 1 czerwca. Nowa jednostka resortu ma zbadać m.in. możliwość wydłużenia tzw. aborcji na życzenie do 18 tygodnia ciąży. Zmianom mogą także podlegać komisje lekarskie wydające decyzje o zabiegu oraz standardy opieki nad kobietami przed i po aborcji.

Aborcja do 18 tygodnia (na razie) nie dla Norweżek 3 czerwca deputowani Stortingu rozważali możliwość rozszerzenia prawa do aborcji na życzenie do 18 tygodnia ciąży. Propozycję nowelizacji zgłosili parlamentarzyści Liberałów (Venstre). Wniosek nie został przyjęty. Przedstawiciele partii chcieli, by podstawowe założenia przyjęte przez rząd w sprawie aborcji zostały wprowadzone przez konieczności wsłuchiwania się w opinię komisji ds. aborcji. – Kobiety potrzebują teraz nie opinii, ale prawa do dokonywania wyborów dotyczących własnego ciała, zdrowia i przyszłości – Ingvild Wetrhus Thorsvik na łamach Dagsavisen.

Propozycja złożona przez Liberałów uzyskała poparcie wśród przedstawicieli Czerwonych i Socjalistycznej Lewicy.(Na zdjęciu: Guri Melby, liderka Venstre); Fot. flickr.com/CC BY-NC-SA 2.0/Foto: Martin Andersson/KD

Przedstawicielka Venstre twierdzi, że wydłużenie prawa do aborcji na życzenie do 18 tygodnia ciąży mogłoby zostać wprowadzone bez konieczności powoływania komisji. O przedłużanie prac nad zmianą regulacji oskarża Partię Centrum – koalicjanta Partii Pracy. – Statystyki dokonywania aborcji w Norwegii są historycznie niskie i spadają. Zdecydowana większość osób decydujących się na aborcję robi to na bardzo wczesnym etapie ciąży – komentuje Ingvild Wetrhus Thorsvik. Zwraca uwagę, że 95 proc. zabiegów wykonywanych jest przed 12 tygodniem, a 84 proc. przed dziewiątym tygodniem ciąży.