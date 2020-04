Rada ds. Konsumentów: nie można pobierać dodatkowych opłat za telewizytę lekarską

To niezgodne z prawem

- To nie w porządku, gdy ktoś dolicza sobie za to własną opłatę. Jest to niezgodne z prawem, co wyraźnie regulują przepisy - mówi cytowana w komunikacie prasowym Anne Kristin Vie, dyrektor w Forbrukerrådet.



Poniżej: o tym, że pobieranie takich opłat jest nielegalne, Rada poinformowała także na swoim twitterowym profilu.