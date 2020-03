Przełom w diagnozowaniu koronawirusa? Wynik testu w 10 minut

Zaplanowane testy w trzech miastach

We współpracy między innymi z Norweskim Instytutem Zdrowia Publicznego, Noklus planuje szybką próbę kilku testów. Mają się one odbyć w Kristiansand i Bergen oraz w szpitalu uniwersyteckim w Oslo. Niezbędny sprzęt ma zostać dostarczony przez kilku dostawców.



Szybkie testy wykrywają koronawirusa, sprawdzając odpowiedź immunologiczną organizmu. Nie robią tego bezpośrednio, jak diagnozowanie metodą PCR (reakcja łańcuchowa polimerazy). Norweski Instytut Zdrowia Publicznego jest negatywnie nastawiony do wykorzystywania nowego sposobu. Jak zaznacza FHI, zbyt szybko wykonany test może przyczynić się do otrzymania zafałszowanych wyników. Zwiększa to ryzyko zarażenia innych osób.