Rejestracja pobytu, wjazd do kraju i formalności. Takie przepisy obowiązują obecnie obcokrajowców

W artykule przedstawiamy, w jakich sytuacjach można obecnie wjechać do Norwegii oraz jakie formalności trzeba załatwić, aby móc ubiegać się o norweskie świadczenia – warto jednak pamiętać, że w związku z dynamiką sytuacji wszystkie przepisy są na bieżąco zmieniane, dlatego warto przede wszystkim monitorować komunikaty na rządowych stronach.

Kto może wjechać do Norwegii?

Ze względu na epidemię koronawirusa prawo wjazdu na teren Norwegii przysługuje jedynie osobom, które już wcześniej mieszkały lub pracowały w kraju fiordów i mają pozwolenie na pobyt – po przyjeździe każdorazowo będą jednak objęte obowiązkową 14-dniową kwarantanną. Linie lotnicze lub służby graniczne będą mogły z tego powodu wymagać udokumentowania zamieszkania w Norwegii, np. poprzez przedstawienie umowy najmu mieszkania, umowy o pracę, potwierdzenia od pracodawcy, karty wstępu do miejsca pracy lub jakiegokolwiek dokumentu, który potwierdzałby stały związek z Norwegią.



Nie ma też możliwości wjazdu do kraju fiordów osobom, które dopiero mają rozpocząć pracę – nawet w sytuacji, kiedy już podpisały umowę.



Na ten moment obywatele krajów UE/EOG nie mogą też wjechać na teren Norwegii, żeby dołączyć do swoich małżonków lub rodziny – również w przypadku posiadania dziecka z norweskim obywatelstwem – chyba że już przed wprowadzeniem ograniczeń mieszkały w kraju fiordów.