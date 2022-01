Przedsiębiorcy i ludzie kultury chcą szerszego wykorzystania certyfikatów covidowych. „Bezpieczny sposób, by wrócić na właściwe tory”

Certyfikat covidowy miałby poprawić sytuację przedsiębiorstw związanych m.in. z gastronomią i kulturą. /zdjęcie poglądowe, fot. Pixabay

Coraz więcej instytucji apeluje do rządu o wprowadzenie szerokiego zastosowania paszportów covidowych. Najczęściej podawanym argumentem jest fakt, że umożliwi on powrót do normalnego funkcjonowania wielu przedsiębiorstwom oraz instytucjom kultury.

Apel do rządów wystosowała m.in. Norweska Konfederacja Przedsiębiorców (NHO). Jej przedstawiciele uważają, że certyfikat covidowy powinien być jak najszybciej wykorzystywany w gminach. Według organizacji, pozwoli to w szybki sposób powrócić do normalnego funkcjonowania przedsiębiorstw – zapewni bezpieczeństwo klientom, jak i pracownikom.

– Wierzymy, że korzystanie z certyfikatów covidowych jest niezbędne, by w odpowiedni i bezpieczny sposób wrócić na właściwe tory. Ochroni to niezaszczepionych przed zachorowaniem, a służbę zdrowia przed przeciążeniem. [...] Zwiększy także motywację do zaszczepienia – mówi dyrektor ds. życia zawodowego w NHO, Nina Melsom. Organizacja apeluje też o opracowanie modelu zastosowania certyfikatów, który nie wyeliminuje z życia publicznego osób nie mogących z powodów zdrowotnych przyjąć preparatu na COVID-19.

Norweski certyfikat covidowy otrzymują osoby zaszczepione dwiema dawkami preparatu na COVID-19 oraz te, które odnowiły ważność dokumentu trzecią dawką, a także mieszkańcy, którzy w ciągu ostatnich sześciu miesięcy przeszli zakażenie koronawirusem. Przepustkę może stanowić także negatywny wynik testu na koronawirusa, który jest widoczny w paszporcie covidowym przez 24 godziny. Ostatni z przypadków respektowany jest jedynie na terenie kraju fiordów i nie obowiązuje m.in. na granicach państw.

NHO przypomina w liście, że wprowadzane przez rząd obostrzenia nie powinny utrudniać działalności przedsiębiorców. Jeśli do tego doprowadzą, firmy powinny otrzymać pełną rekompensatę poniesionych strat.Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa

Ludzie kultury mówią dość Podobny apel wystosowali do rządu przedstawiciele kultury. Pod listem otwartym podpisał się szereg organizacji branżowych: Creo, Virke, Spekter, NTO, NKA i Norske kulturhus. Zwracają w nim uwagę, że obostrzenia, które wprowadzono w połowie grudnia, nie mogą być kontynuowane. Ich konsekwencjami ma być niemal całkowite zamknięcie instytucji kultury. – To w żywym spotkaniu z widzem tkwi sens i znaczenie życia kulturalnego – informują artyści.



Organizacje branżowe apelują do rządu o szybkie wprowadzenie certyfikatów covidowych w formie przepustki, które mogłyby przywrócić instytucje kultury do normalnego funkcjonowania. Drugim postulatem jest zrewidowanie wprowadzonych ograniczeń dotyczących liczby osób, które mogą przebywać podczas wydarzenia na widowni.

Certyfikat covidowy tylko dla zaszczepionych? Kolejnych zmian domagają się także niektórzy przedstawiciele norweskiej służby zdrowia. Dyrektor Helse Bergen Eivind Hansen zaapelował, by wprowadzenie certyfikatów covidowych było połączone z utrzymaniem restrykcji dla niezaszczepionych. – Uchroni to niezaszczepionych przed zakażeniem, bo utrudni dostęp do miejsc, które mogą stanowić ognisko infekcji. Zmniejszy także ryzyko ciężkiego przebiegu choroby. Brak konieczności hospitalizacji odciąży służbę zdrowia – twierdzi Hansen.

13 stycznia w norweskich szpitalach przebywało 264 osób z COVID-19, w tym 80 na oddziałach intensywnej terapii.Fot. Fotolia.com

Dyrektor Helse Bergen zwraca uwagę, że podstawowym działaniem szczepionki na COVID-19 jest wsparcie w uniknięciu ciężkiego przejścia infekcji. Potwierdzają to także najnowsze dane z Helse Vest. W listopadzie i grudniu 2021 roku na oddziałach intensywnej terapii w regionie nie przebywały osoby, które wcześniej zostały w pełni zaszczepione na COVID-19.

Dyrektor Urzędu ds. Zdrowia Bjørn Guldvog przyznał po Nowym Roku, że służba zastanawia się nad rekomendacją wprowadzenia certyfikatów covidowych w Norwegii. Przyznał, że ewentualne plusy mogą być skromne, ponieważ w gronie osób zakażonych pojawiają się również zaszczepieni. Z kolei organizacje zawodowe mają czas do 14 stycznia, by zaopiniować rządowy pomysł rozróżnienia środków ostrożności na obowiązujące osoby zaszczepione oraz te, które nie przyjęły preparatu na COVID-19.