Rząd planuje łagodzenie obostrzeń. Alkohol powróci do norweskich lokali?

Minister finansów Trygve Slagsvold Vedum (Partia Centrum) poinformował, że rząd zrezygnuje z ogólnokrajowego zakazu serwowania alkoholu w lokalach gastronomicznych. Ewentualne obostrzenia w tym zakresie zależeć będą od władz lokalnych. Liberalizacja restrykcji ma być widoczna również w innych obszarach.

Norweskie obostrzenia wprowadzono 15 grudnia. Pierwotny plan wskazywał, że decyzję o ich przyszłości poznamy najpóźniej 12 stycznia. Premier ogłosił jednak, że będą obowiązywały minimalnie dłużej. – Weekend i kolejne dni wykorzystamy na przegląd wprowadzonych przez nas środków. Powinny trwać do 14 stycznia – poinformował siódmego stycznia Jonas Gahr Støre. Decyzja rządu spotkała się z krytyką organizacji pracodawców, przede wszystkim gromadzących przedstawicieli branży gastronomicznej, turystycznej i hotelarskiej. Przyznają, że dla prowadzonych przez nich przedsiębiorstw liczy się każdy dzień. – Cztery tygodnie (od wprowadzenia obostrzeń - red.) to cztery tygodnie. Po upłynięciu tego okresu powinna nastąpić ulga w obostrzeniach. Niezależnie od tego, czy termin ten wypadał 12 stycznia, czy wcześniej. Najistotniejsze jest to, że zakaz podawania alkoholu w lokalach powinien zostać zniesiony w niedzielę wieczorem lub poniedziałek rano – skomentował na łamach Nettavisen Ole Michael Bjørndal, dyrektor ds. turystyki Norweskiej Konfederacji Przedsiębiorców.

Rząd zlikwiduje kontrowersyjne obostrzenia?

W niedzielę 9 stycznia minister finansów Trygve Slagsvold Vedum (Partia Centrum) poinformował, że rząd zrezygnuje z ogólnokrajowego zakazu serwowania alkoholu w lokalach gastronomicznych. W ten sposób Rada Ministrów miałaby przychylić się do apeli przedsiębiorców i części samorządowców. To na władze lokalne spadłby obowiązek oceny sytuacji i wprowadzenia ewentualnych zakazów. – Jeśli nie ma wyraźnych zaleceń, które by to odradzały, to musimy w tym tygodniu wycofać zakaz serwowania alkoholu. Normą musi być jak najbardziej otwarte społeczeństwo – mówił 9 stycznia minister w rozmowie z Dagbladet.