Priorytet: stłumić ogniska mutacji covid-19. Sytuację komplikują opóźnienia w szczepieniach

Minister zdrowia Bent Høie poinformował, że narodowy program szczepień na koronawirusa opóźni się o ok. dwa miesiące z powodu problemów z produkcją szczepionki AstraZeneca. Mimo wszystko szef resortu uważa, że Norwegia ma szansę opanować rozprzestrzenianie się bardziej zakaźnej mutacji wirusa SARS-CoV-2.

Do niedzieli decyzja

Høie poinformował, że do niedzieli rząd zdecyduje, które restrykcje wprowadzone w 25 gminach w części kraju będzie można poluzować i czy będzie to w ogóle możliwe. Najbardziej surowe środki kontroli zakażeń obowiązują obecnie w dziesięciu gminach, w tym Oslo i Nordre Follo, gdzie wykryto pierwsze przypadki brytyjskiej mutacji - szef resortu zdrowia określił ten obszar jako Ring 1. Kolejne 15 gmin, w których obowiązują restrykcje to Ring 2. W ciągu kilku dni ma zapaść decyzja, czy w Ring 1 i Ring 2 zostanie przedłużony lockdown.