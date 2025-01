Prawie 2500 osób deportowano z Norwegii. Polacy nie najliczniejsi, ale z niechlubnym statusem

Wiele osób nie chce współpracować w celu ustalenia swojej tożsamości. Jon Anders Wiken - stock.adobe.com - tylko do użytku redakcyjnego

W ubiegłym roku norweska policja deportowała łącznie 2458 osób. Stanowi to niewielki wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim, kiedy to z Norwegii wyrzucono łącznie 2338 cudzoziemców. Wśród grupy z 2024 roku w dwóch kategoriach wyróżniają się Ukraińcy i Polacy.

Spośród wszystkich osób deportowanych w zeszłym roku 236 to wnioskodawcy o azyl w Norwegii, którym ostatecznie odmówiono pozwolenia na pobyt.

Szef wydziału imigracyjnego policji Arne Jørgen Olafsen informuje, że wiele osób nie chce współpracować w celu ustalenia swojej tożsamości i duża ich część przebywa pod nieznanymi adresami. Ostatecznie kończy się to często wyrzuceniem z kraju.

737 osób, czyli 30 proc. deportowanych w zeszłym roku, zostało ukaranych za złamanie prawa co najmniej raz. Wśród skazańców wyrzuconych z Norwegii prawie czterech na dziesięciu pochodziło z Rumunii, Litwy lub Polski.

Nie oznacza to jedno, że deportowani wrócili do krajów swojego pochodzenia. Pod względem kierunków przymusowej podróży najwięcej powrotów odbyło się do Polski (300), Niemiec (187), Rumunii (145), Wielkiej Brytanii (135), Szwecji (120), Litwy (97), Hiszpanii (94), Turcji (87), Francji (78) i Rosji (74).