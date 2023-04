15 pracowników rosyjskiej ambasady wydalonych z Norwegii. Uznano ich za oficerów wywiadu

Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało o wydaleniu 15 pracowników Ambasady Federacji Rosyjskiej w Norwegii. Są oskarżani o działania wywiadowcze. – Tych 15 oficerów uznano za niepożądanych, ponieważ prowadzili działania niezgodne z ich statusem dyplomatycznym – skomentowała szefowa resortu Anniken Huitfeldt.

Norwescy dyplomaci opublikowali komunikat w sprawie Rosjan w czwartek, 13 kwietnia. Zwrócili uwagę, że wydalenie przyczyni się do ograniczenia wpływu rosyjskiego wywiadu w kraju fiordów. Ma także zabezpieczyć interes narodowy Norwegów. – Rosja stanowi dla nas najważniejsze zagrożenie wywiadowcze. Traktujemy to zagrożenie bardzo poważnie i podejmujemy działania, które mogą temu zaradzić. Nie pozwolimy, aby oficerowie rosyjskiego wywiadu działali w Norwegii pod przykrywką dyplomatów – zaznaczyła minister spraw zagranicznych.

Rosyjscy dyplomaci na cenzurowanym

Resort spraw zagranicznych zwraca uwagę, że według opinii służb bezpieczeństwa zagrożenie ze strony rosyjskiego wywiadu jest coraz większe. W związku z tym, 15 wydalonych pracowników ambasady było przez ostatnie tygodnie monitorowanych. – Podkreślam, że Norwegia chce normalnych stosunków dyplomatycznych z Rosją, a dyplomaci rosyjscy są w Norwegii mile widziani. To, co teraz robimy, ma na celu wyłącznie likwidację niechcianych działań wywiadowczych. Chcemy zachować funkcjonowanie przedstawicielstwa dyplomatycznego, ale nie godzimy się, by wykorzystywać je do tajnych działań wywiadowczych – podsumowała Anniken Huitfeldt.