Strona korzysta z plików cookies

w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź do serwisu

Reklama

Rata w Norwegii już od618kr

Sprawdź ratę

Usługa realizowana przez DigiFinans.no | Priseksempel: Eff. rente 15,82%, 100 000 kr. over 5 år, etablering 950 kr., Tot. 142 730 kr.

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Aktualności

Pożary wybuchają jeden po drugim. Strażacy ostrzegają przed powtórką katastrofy z 2014 roku

Redakcja

13 lutego 2026 09:03

Kopiuj link
1
Pożary wybuchają jeden po drugim. Strażacy ostrzegają przed powtórką katastrofy z 2014 roku

Wzrost zagrożenia wraz ze zmianami klimatu. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

W Norwegii gwałtownie rośnie liczba pożarów terenowych. Od początku roku odnotowano ich ponad dziesięć razy więcej niż rok temu. Straż pożarna ostrzega przed powtórką katastrofy z 2014 roku. Apeluje o wstrzymanie wypalania wrzosowisk.

W analogicznym okresie ubiegłego roku było tylko pięć pożarów. Dane pochodzą z brannstatistikk.no. Strażacy wskazują na wyjątkowo trudne warunki pogodowe. Obawiają się kolejnych groźnych zdarzeń.
Mróz podbija ceny energii w całym kraju. Największe różnice między północą a południem

Rekordowa liczba pożarów i trudne warunki

Na początku lutego na Karmøy doszło do pożaru, który wymknął się spod kontroli. Ogień objął kilka tysięcy arów terenu. Do akcji skierowano jednostki z dwóch remiz oraz śmigłowiec gaśniczy. Działania miały zapobiec rozprzestrzenieniu się ognia na las i zabudowania.

Szef straży w Haugaland, Dag Botnen, wskazuje na trzy czynniki. Jest bardzo sucho. Wilgotność powietrza jest wyjątkowo niska. Dodatkowo wieje silny wiatr. Podobnych warunków nie notowano od 2014 roku. Na Ørland w Trøndelag ogień objął 4,5 kilometra kwadratowego terenu. Przyczyną była zabawa zapalniczką. Ogień rozprzestrzenił się na zbocze i w kierunku zabudowań. Ewakuowano kilka osób.

Zamknięto również stara trasa E6, Kongsvegen, która przebiega w bezpośrednim sąsiedztwie spalonego magazynu. Droga znajduje się w obrębie 300-metrowej strefy bezpieczeństwa wyznaczonej przez służby. Policja i straż pożarna podkreślają, że decyzja ma związek z ryzykiem wybuchu niezlokalizowanych butli z acetylenem. Do czasu ich odnalezienia lub całkowitego wyeliminowania zagrożenia ruch nie zostanie wznowiony.

Od 2016 roku nie odnotowano tak dużej liczby pożarów o tej porze roku. 4 lutego w regionie Vestland wybuchło sześć pożarów jednego dnia. Straż określiła to jako nietypowo wysoką liczbę zdarzeń.
Strażacy codziennie oceniają poziom zagrożenia.

Strażacy codziennie oceniają poziom zagrożenia.Fot. flickr.com / OBRE Oslo Brann- og redningsetat / CC BY-SA 2.0

Apel o wstrzymanie wypalania

W 2014 roku w Flatanger w Trøndelag doszło do największego pożaru w Norwegii od czasów II wojny światowej. Spłonęły 64 budynki. Pożar rozpoczął się 27 stycznia od płonącego wrzosowiska. Strażacy nie chcą powtórki tamtych wydarzeń.

W ostatnich tygodniach w Rogaland i Vestland obowiązywało żółte ostrzeżenie przed pożarami traw i wrzosowisk. 9 lutego ostrzeżenie rozszerzono na wybrzeże Møre og Romsdal. Związek Straży Pożarnej i Ratownictwa Haugaland zaleca całkowite wstrzymanie wypalania w regionie. Botnen podkreśla, że sucha jest nie tylko roślinność, ale także elewacje budynków. Straż apeluje o rozwagę. Odpowiedzialność za ogień spoczywa na osobie, która go rozpala.

W Øygarden wstrzymano wszelkie nieorganizowane formy wypalania. Straż dopuszcza na razie wypalanie zorganizowane. Warunkiem jest brak wiatru.
Klimat zmienia życie Norwegów. Raport pokazuje, kto płaci najwyższą cenę
Zwykle śmigłowce gaśnicze są w gotowości dopiero od kwietnia. W tym roku już zimą brały udział w akcjach na zachodzie kraju. Strażacy wskazują, że podobne okresy suszy mogą pojawiać się częściej wraz ze zmianami klimatu. Oznacza to możliwość utrzymania podwyższonego ryzyka również w kolejnych tygodniach.
0
0
0
0
0

Moja Norwegia poleca

ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN Opony Sklep zielarski Danuta Bauza Masaż Szkolenia Online 96015 Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych
Oslo, okręg miasta, Oslo
Praca dla Malarzy/Maler
Przejdź do ogłoszenia
Praca dla Malarzy/Maler
Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK
Oslo, okręg miasta
SPRZĄTANIE - PRACA LEGALNA BEZ JĘZYKA
Przejdź do ogłoszenia
SPRZĄTANIE - PRACA LEGALNA BEZ JĘZYKA Stillas utleie As
Oslo, okręg miasta
Elektryk Oslo
Przejdź do ogłoszenia
Elektryk Oslo Pedzik transport Polski Psychotraumatolog w Oslo
kup tutaj reklamę
Komentarze (1)
Dodaj komentarz
Z
42 minut temu
kilka tysięcy arów terenu
to ile hektarów
a moze kilka tysięcy akrów
0
Odpowiedz

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.