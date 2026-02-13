Pożary wybuchają jeden po drugim. Strażacy ostrzegają przed powtórką katastrofy z 2014 roku
13 lutego 2026 09:03
Wzrost zagrożenia wraz ze zmianami klimatu. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)
Rekordowa liczba pożarów i trudne warunki
Szef straży w Haugaland, Dag Botnen, wskazuje na trzy czynniki. Jest bardzo sucho. Wilgotność powietrza jest wyjątkowo niska. Dodatkowo wieje silny wiatr. Podobnych warunków nie notowano od 2014 roku. Na Ørland w Trøndelag ogień objął 4,5 kilometra kwadratowego terenu. Przyczyną była zabawa zapalniczką. Ogień rozprzestrzenił się na zbocze i w kierunku zabudowań. Ewakuowano kilka osób.
Zamknięto również stara trasa E6, Kongsvegen, która przebiega w bezpośrednim sąsiedztwie spalonego magazynu. Droga znajduje się w obrębie 300-metrowej strefy bezpieczeństwa wyznaczonej przez służby. Policja i straż pożarna podkreślają, że decyzja ma związek z ryzykiem wybuchu niezlokalizowanych butli z acetylenem. Do czasu ich odnalezienia lub całkowitego wyeliminowania zagrożenia ruch nie zostanie wznowiony.
Od 2016 roku nie odnotowano tak dużej liczby pożarów o tej porze roku. 4 lutego w regionie Vestland wybuchło sześć pożarów jednego dnia. Straż określiła to jako nietypowo wysoką liczbę zdarzeń.
Strażacy codziennie oceniają poziom zagrożenia.Fot. flickr.com / OBRE Oslo Brann- og redningsetat / CC BY-SA 2.0
Apel o wstrzymanie wypalania
W ostatnich tygodniach w Rogaland i Vestland obowiązywało żółte ostrzeżenie przed pożarami traw i wrzosowisk. 9 lutego ostrzeżenie rozszerzono na wybrzeże Møre og Romsdal. Związek Straży Pożarnej i Ratownictwa Haugaland zaleca całkowite wstrzymanie wypalania w regionie. Botnen podkreśla, że sucha jest nie tylko roślinność, ale także elewacje budynków. Straż apeluje o rozwagę. Odpowiedzialność za ogień spoczywa na osobie, która go rozpala.
W Øygarden wstrzymano wszelkie nieorganizowane formy wypalania. Straż dopuszcza na razie wypalanie zorganizowane. Warunkiem jest brak wiatru.
to ile hektarów
a moze kilka tysięcy akrów