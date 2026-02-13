Pożary wybuchają jeden po drugim. Strażacy ostrzegają przed powtórką katastrofy z 2014 roku

Wzrost zagrożenia wraz ze zmianami klimatu. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

W Norwegii gwałtownie rośnie liczba pożarów terenowych. Od początku roku odnotowano ich ponad dziesięć razy więcej niż rok temu. Straż pożarna ostrzega przed powtórką katastrofy z 2014 roku. Apeluje o wstrzymanie wypalania wrzosowisk.

W analogicznym okresie ubiegłego roku było tylko pięć pożarów. Dane pochodzą z brannstatistikk.no. Strażacy wskazują na wyjątkowo trudne warunki pogodowe. Obawiają się kolejnych groźnych zdarzeń.

Rekordowa liczba pożarów i trudne warunki Na początku lutego na Karmøy doszło do pożaru, który wymknął się spod kontroli. Ogień objął kilka tysięcy arów terenu. Do akcji skierowano jednostki z dwóch remiz oraz śmigłowiec gaśniczy. Działania miały zapobiec rozprzestrzenieniu się ognia na las i zabudowania.



Szef straży w Haugaland, Dag Botnen, wskazuje na trzy czynniki. Jest bardzo sucho. Wilgotność powietrza jest wyjątkowo niska. Dodatkowo wieje silny wiatr. Podobnych warunków nie notowano od 2014 roku. Na Ørland w Trøndelag ogień objął 4,5 kilometra kwadratowego terenu. Przyczyną była zabawa zapalniczką. Ogień rozprzestrzenił się na zbocze i w kierunku zabudowań. Ewakuowano kilka osób.



Zamknięto również stara trasa E6, Kongsvegen, która przebiega w bezpośrednim sąsiedztwie spalonego magazynu. Droga znajduje się w obrębie 300-metrowej strefy bezpieczeństwa wyznaczonej przez służby. Policja i straż pożarna podkreślają, że decyzja ma związek z ryzykiem wybuchu niezlokalizowanych butli z acetylenem. Do czasu ich odnalezienia lub całkowitego wyeliminowania zagrożenia ruch nie zostanie wznowiony.



Od 2016 roku nie odnotowano tak dużej liczby pożarów o tej porze roku. 4 lutego w regionie Vestland wybuchło sześć pożarów jednego dnia. Straż określiła to jako nietypowo wysoką liczbę zdarzeń.

Strażacy codziennie oceniają poziom zagrożenia.Fot. flickr.com / OBRE Oslo Brann- og redningsetat / CC BY-SA 2.0

Apel o wstrzymanie wypalania W 2014 roku w Flatanger w Trøndelag doszło do największego pożaru w Norwegii od czasów II wojny światowej. Spłonęły 64 budynki. Pożar rozpoczął się 27 stycznia od płonącego wrzosowiska. Strażacy nie chcą powtórki tamtych wydarzeń.



W ostatnich tygodniach w Rogaland i Vestland obowiązywało żółte ostrzeżenie przed pożarami traw i wrzosowisk. 9 lutego ostrzeżenie rozszerzono na wybrzeże Møre og Romsdal. Związek Straży Pożarnej i Ratownictwa Haugaland zaleca całkowite wstrzymanie wypalania w regionie. Botnen podkreśla, że sucha jest nie tylko roślinność, ale także elewacje budynków. Straż apeluje o rozwagę. Odpowiedzialność za ogień spoczywa na osobie, która go rozpala.



W Øygarden wstrzymano wszelkie nieorganizowane formy wypalania. Straż dopuszcza na razie wypalanie zorganizowane. Warunkiem jest brak wiatru.

Zwykle śmigłowce gaśnicze są w gotowości dopiero od kwietnia. W tym roku już zimą brały udział w akcjach na zachodzie kraju. Strażacy wskazują, że podobne okresy suszy mogą pojawiać się częściej wraz ze zmianami klimatu. Oznacza to możliwość utrzymania podwyższonego ryzyka również w kolejnych tygodniach.