Mróz podbija ceny energii w całym kraju. Największe różnice między północą a południem
11 lutego 2026 11:59
Stabilne mrozy podnoszą zużycie energii w całej Norwegii. Fot. Wygenerowano przy pomocy AI
Poranny szczyt cen w całym kraju
Zdaniem analityków głównym powodem jest pogoda. Niskie temperatury obejmują cały region nordycki. Skutkuje to podobnymi poziomami cen w różnych krajach. Różnice między obszarami są niewielkie. Wyjątkiem jest sytuacja na południu i północy Norwegii.
Przy aktualnych cenach prądu korzystają odbiorcy, którzy wybrali program stałej ceny Norgespris.Fot. adobe stock/ licencja standardowa
Południe kraju zaskakuje niskimi stawkami
Jednocześnie południe kraju zmaga się z dużym deficytem śniegu. Skala zjawiska zbliża się do poziomów z zimy 1995–1996. Niskie temperatury wykluczają topnienie śniegu. Mimo to ceny energii pozostają tam najniższe w kraju.
