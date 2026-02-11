Strona korzysta z plików cookies

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Aktualności

Mróz podbija ceny energii w całym kraju. Największe różnice między północą a południem

Redakcja

11 lutego 2026 11:59

Kopiuj link
Mróz podbija ceny energii w całym kraju. Największe różnice między północą a południem

Stabilne mrozy podnoszą zużycie energii w całej Norwegii. Fot. Wygenerowano przy pomocy AI

W północnej Norwegii zaobserwowano najdroższy prąd od ponad dwóch lat. Jednocześnie południe kraju notuje najniższe ceny. Eksperci wskazują wśród powodów nietypowej sytuacji mróz i kablowe połączenia zagraniczne.

Stabilne zimno i wysokie zużycie energii podnoszą ceny prądu w całej Norwegii. 9 lutego średnie stawki w wielu regionach przekroczyły 1,50 NOK za kWh. 10 lutego ceny wzrosły jeszcze bardziej. Układ regionalny jest odwrotny niż zwykle.
Koniec ulg dla kierowców samochodów elektrycznych? Generują koszty, a płacą mniej podatków

Poranny szczyt cen w całym kraju

Najdroższy prąd 10 lutego przypadł na godz. 07.45. Na wschodzie kraju cena osiągnęła 3,95 NOK za kWh. Była to najwyższa stawka w Norwegii. Tuż za nim znalazła się północ kraju z ceną 3,93 NOK za kWh. To najwyższa cena spot w Nord-Norge od grudnia 2022 roku.

Zdaniem analityków głównym powodem jest pogoda. Niskie temperatury obejmują cały region nordycki. Skutkuje to podobnymi poziomami cen w różnych krajach. Różnice między obszarami są niewielkie. Wyjątkiem jest sytuacja na południu i północy Norwegii.
Przy aktualnych cenach prądu korzystają odbiorcy, którzy wybrali program stałej ceny Norgespris.

Przy aktualnych cenach prądu korzystają odbiorcy, którzy wybrali program stałej ceny Norgespris.Fot. adobe stock/ licencja standardowa

Południe kraju zaskakuje niskimi stawkami

Najtańszy prąd notowano na Sørlandet i Sørvestlandet, w obszarze NO2. O godz. 07.45 cena wynosiła tam 1,65 NOK za kWh. Region ten przez lata importował drogie ceny z kontynentu. Tym razem sytuacja się odwróciła. Wpływ mają połączenia z Niemcami, gdzie ceny spadły.

Jednocześnie południe kraju zmaga się z dużym deficytem śniegu. Skala zjawiska zbliża się do poziomów z zimy 1995–1996. Niskie temperatury wykluczają topnienie śniegu. Mimo to ceny energii pozostają tam najniższe w kraju.
Norweska inflacja w górę. Mieszkańcy nie mają powodów do zadowolenia
Na północy drogi prąd jest także efektem sytuacji za granicą. Silne mrozy w Finlandii i krajach bałtyckich podnoszą tamtejsze ceny. Dodatkowo nowa linia Auroralinjen między północną Szwecją a Finlandią przenosi presję cenową do Nord-Norge. Według prognoz ochłodzenie może utrzymać się jeszcze przez kilka tygodni, co oznacza dalszą niestabilność regionalnych cen energii.
