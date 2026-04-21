MultiNOR

Nowy formularz

Zleć rozliczenie podatku
prościej niż kiedykolwiek

Rozlicz podatek
Autopromocja

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Aktualności
|
Redakcja
|

21 kwietnia 2026 15:15

Powrót do Polski bez tajemnic. Rząd ujawnia liczby, ulgi i mechanizmy wsparcia

Polacy mieszkający w Norwegii coraz częściej rozważają powrót do kraju. Odpowiedzi instytucji państwowych porządkują kluczowe kwestie: edukację, rynek pracy, podatki i obywatelstwo.
Komentarze
Kopiuj link
Jednym z celów strategii jest wykorzystanie doświadczenia zawodowego zdobytego za granicą. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)
Podsumowanie artykułu
Odsłuchaj artykuł 0:00
0:00
0:00
Specjalny dokument przekazała nam Margaret Dąbrowska. Obejmuje praktyczne aspekty powrotu do Polski. – W lutym, podczas spotkania z Ministrem Spraw Zagranicznych Radosławem Sikorskim, miałam okazję przekazać pytania dotyczące powrotów do Polski, które zostały wcześniej zgłoszone przez Polaków mieszkających w Norwegii – mówi w rozmowie z naszą redakcją Margaret Dąbrowska.

W przygotowanie dokumentu zaangażowali się dyplomaci z Oslo. – Otrzymałam odpowiedzi przygotowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, we współpracy z Ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej w Oslo. Dokument stanowi uporządkowany i praktyczny zbiór informacji, który jak wierzę, może być pomocny dla osób rozważających powrót do kraju – dodała Margaret Dąbrowska.
Wsparcie dla rodzin i dzieci wracających do Polski

Państwo rozwija system wsparcia dla uczniów wracających z emigracji. Działania wpisują się w strategię współpracy z Polonią na lata 2025–2030. Celem jest wyrównanie szans edukacyjnych. Istotna jest także adaptacja społeczna. Szczególną uwagę zwraca się na dzieci z krajów takich jak Norwegia. Uczniowie mogą korzystać z bezpłatnego wsparcia językowego. Szkoły oferują dodatkowe lekcje języka polskiego.

Dla uczniów powracających do Polski tworzone są oddziały przygotowawcze. Program obejmuje intensywną naukę języka i stopniowe włączanie do systemu. Możliwe są też zajęcia wyrównawcze z innych przedmiotów. Wsparcie obejmuje również pomoc psychologiczną. Szkoły zapewniają dostęp do pedagogów i psychologów. Organizowane są zajęcia integracyjne. Uczniowie mogą korzystać z indywidualnego toku nauczania. Dotyczy to przypadków trudności adaptacyjnych.

System przewiduje uznawanie zagranicznych świadectw. Dotyczy to dokumentów z UE, EOG oraz OECD. Uznawane są też dyplomy IB i EB.  Rodziny mogą korzystać z programów społecznych. "Rodzina 800 plus" zapewnia wsparcie finansowe na dziecko. "Aktywny rodzic" wspiera aktywność zawodową opiekunów. Program "Dobry start" oferuje jednorazowe świadczenie szkolne. Dostępne są także lokalne formy pomocy.
Polska stara się wykorzystać potencjał obywateli i ich rodzin mieszkających za granicą.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

Rusztowania/ Montaż / Demontaż / Wynajem

Monopolka - unikatowa biżuteria z Gdańska

Strony internetowe i wsparcie online dla firm w Norwegii

Ogłoszenia MojaNorwegia

Rynek pracy i podatki. Tak wyglądają po powrocie do Polski

Powracający mogą korzystać z portalu Powroty.gov.pl. Serwis zawiera informacje o pracy, podatkach i formalnościach. Umożliwia przygotowanie powrotu jeszcze przed przyjazdem. Obejmuje też kwestie zakładania działalności i wskazuje możliwości mieszkaniowe.

Dla migrantów dostępna jest ulga na powrót. Obejmuje osoby wracające po co najmniej trzech latach za granicą. Zwolnienie podatkowe dotyczy przychodów do 85 528 zł rocznie. Preferencja obejmuje m.in. dochody z pracy i działalności. Warunki określają przepisy PIT.

Rynek pracy oferuje szerokie wsparcie instytucjonalne. Pomoc zapewniają urzędy pracy i centra kariery. Funkcjonują programy EURES. Dostępne są szkolenia, staże i dotacje. Możliwe są środki na rozpoczęcie działalności. Rządzący przypominają także, że kwalifikacje zdobyte za granicą mogą być uznane w Polsce. Dotyczy to zawodów regulowanych. W wielu przypadkach uznanie następuje automatycznie. Obejmuje to m.in. lekarzy i pielęgniarki. 

Polscy dyplomaci przypominają także, że system zabezpieczenia społecznego uwzględnia okresy pracy za granicą. Dotyczy to krajów EOG, w tym Norwegii. Okresy składkowe mogą być sumowane. Ma to znaczenie przy ustalaniu wysokości emerytury.
Formalności, mieszkania i wsparcie instytucjonalne. Działa także polski samorząd

Powracający mogą ubiegać się o wsparcie mieszkaniowe. Obejmuje to system mieszkań komunalnych, o którym decydują władze samorządowe. Szczegółowe informacje znajdziemy w urzędzie gminy, w której chcemy osiąść po powrocie. W wielu przypadkach organizowane są konkursy, a kwestie przyznania lokalu uzależnione są od m.in. dochodu na członka rodziny.

Procedury obywatelskie pozostają odrębną ścieżką. Nadanie obywatelstwa odbywa się decyzją Prezydenta RP. Postępowanie nie ma ustawowych terminów. Wnioski trafiają do Kancelarii Prezydenta, a czas oczekiwania wynosi zwykle do 2 lat. To informacja ważna dla osób, których bliscy nie posiadają wraz z nimi polskiego obywatelstwa.

Dla młodych przygotowano ofertę edukacyjną i stypendialną. Programy NAWA wspierają studia w Polsce i obejmują kursy przygotowawcze oraz stypendia. Rozwijane są także staże i praktyki.
Reklama
W 2026 roku planowane są zmiany w rekrutacji na studia. Mają zwiększyć dostępność dla młodzieży z zagranicy. Równolegle rozwijane są programy językowe i wsparcie dla naukowców polskiego pochodzenia. Władze podkreślają znaczenie doświadczenia zdobytego za granicą. Ma ono wspierać rozwój gospodarki i systemu edukacji w Polsce.
Wymiana PLN ⇄ NOK szybko, bezpiecznie i korzystnie
Walutomat.pl to sprawdzona i zaufana platforma online umożliwiająca wymianę NOK na PLN i odwrotnie.
Sprawdź
reklama
reklama
Jak oceniasz ten artykuł?
0
0
0
0
0

Reklama
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
0 / 300
Wyślij
Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.  W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia plików cookies

Zgoda
Szczegóły
Strona korzysta z plików cookie

Nasza strona korzysta z plików cookie w celu optymalizacji działania strony, analizowania ruchu oraz dostosowywania treści i reklam do Twoich preferencji. Zgodnie z wymogami Google, korzystamy z trybu zgody, który pozwala kontrolować, jakie dane są gromadzone i przetwarzane. Możesz wyrazić zgodę na wszystkie kategorie plików cookie lub zarządzać swoimi preferencjami. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Niezbędne

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć w naszych systemach. Są one ustawiane w odpowiedzi na działania użytkownika, takie jak ustawienia prywatności, logowanie lub wypełnianie formularzy. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych osobowych.

Analityczne

Pliki cookie analityczne pozwalają nam mierzyć ruch na stronie i analizować, jak użytkownicy z niej korzystają. Dzięki temu możemy poprawiać funkcjonowanie strony oraz dostosowywać jej treści do potrzeb użytkowników. Korzystamy z Google Analytics w trybie Consent Mode, który działa zgodnie z Twoimi preferencjami. Jeżeli nie wyrazisz zgody, Google Analytics ograniczy gromadzenie i przetwarzanie danych.

Marketingowe

Pliki cookie marketingowe są wykorzystywane do personalizacji reklam, które widzisz zarówno na naszej stronie, jak i na stronach partnerów zewnętrznych. Dzięki nim reklamy są bardziej trafne i odpowiadają Twoim zainteresowaniom. Google Ads działa zgodnie z trybem zgody, który dopasowuje poziom personalizacji reklam do Twoich ustawień. Możesz zdecydować, czy chcesz, aby Twoje dane były wykorzystywane do wyświetlania spersonalizowanych reklam.

Odrzuć wszystkie
Zarządzaj preferencjami
Potwierdź
Akceptuj wszystkie