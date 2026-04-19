Eff. rente 15,82%, 100 000 kr. over 5 år, etablering 950 kr., Tot. 142 730 kr.

Eff. rente 15,82%, 100 000 kr. over 5 år, etablering 950 kr., Tot. 142 730 kr.

Norwegia boi się o przyszłość. Zawarła nowy sojusz. Wśród współpracowników Polacy

Ministrowie finansów 11 państw ostrzegają przed poważnymi skutkami gospodarczymi wojny z Iranem. Wspólne oświadczenie wskazuje na ryzyko dla globalnego wzrostu, inflacji i rynków finansowych oraz apeluje o pilne, skoordynowane działania międzynarodowe.
Norwegia boi się o przyszłość. Zawarła nowy sojusz. Wśród współpracowników Polacy
Wśród sygnatariuszy są zarówno kraje UE, jak i spoza niej. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)
Jens Stoltenberg oraz ministrowie finansów dziesięciu krajów ostrzegają przed konsekwencjami konfliktu na Bliskim Wschodzie. Wspólne stanowisko dotyczy konfliktu Izraela i USA z Iranem. Dokument opublikowało brytyjskie ministerstwo finansów. Sygnatariusze apelują o szybkie zakończenie działań i stabilizację sytuacji.
Przeczytaj również Drony, sabotaż i napięcia na Bałtyku. Polska i Norwegia przechodzą do działania

Ryzyko dla gospodarki światowej

Sygnatariusze wskazują na spowolnienie globalnego wzrostu. Zwracają uwagę na presję inflacyjną. Podkreślają wpływ na rynki finansowe. Ich zdaniem skutki pojawią się nawet przy szybkim zakończeniu działań. Ostrzegają przed długotrwałymi konsekwencjami.

Deklarują gotowość do wspólnego działania. Podkreślają odpowiedzialność za skutki kryzysu. Zapowiadają odbudowę gospodarek po jego zakończeniu. Wskazują na potrzebę skoordynowanej i elastycznej reakcji. Akcentują znaczenie stabilności finansowej.

Pojawia się wątek działań mających przywrócić gospodarki do stabilności po zakończeniu kryzysu.

Pojawia się wątek działań mających przywrócić gospodarki do stabilności po zakończeniu kryzysu.Fot. fotolia.com

Znaczenie Cieśniny Ormuz

Ministrowie apelują o swobodną żeglugę przez Cieśninę Ormuz. Uznają ją za kluczową dla rynku energii. Wskazują na zagrożenia dla transportu surowców. Podkreślają znaczenie bezpieczeństwa żeglugi. Ostrzegają przed zakłóceniami.

Dokument mówi o dodatkowych ryzykach. Wymienia eskalację działań zbrojnych. Wskazuje na możliwe rozszerzenie konfliktu. Podkreśla zagrożenia dla łańcuchów dostaw. Zwraca uwagę na wpływ na globalną stabilność gospodarczą.
Przeczytaj również Norwegia jest potęgą wydobycia ropy i gazu? W zakresie paliw nie jest samowystarczalna
Pod dokumentem podpisali się ministrowie finansów Wielkiej Brytanii, Norwegii, Australii, Japonii, Szwecji, Holandii, Finlandii, Hiszpanii, Irlandii, Polski i Nowej Zelandii. Wspólna deklaracja ma być podstawą dalszych działań międzynarodowych. Kraje zapowiadają monitorowanie sytuacji i reagowanie na rozwój wydarzeń. W centrum uwagi pozostaje bezpieczeństwo energetyczne i stabilność rynków.
