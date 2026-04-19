Norwegia boi się o przyszłość. Zawarła nowy sojusz. Wśród współpracowników Polacy

Wśród sygnatariuszy są zarówno kraje UE, jak i spoza niej.

Ministrowie finansów 11 państw ostrzegają przed poważnymi skutkami gospodarczymi wojny z Iranem. Wspólne oświadczenie wskazuje na ryzyko dla globalnego wzrostu, inflacji i rynków finansowych oraz apeluje o pilne, skoordynowane działania międzynarodowe.

Jens Stoltenberg oraz ministrowie finansów dziesięciu krajów ostrzegają przed konsekwencjami konfliktu na Bliskim Wschodzie. Wspólne stanowisko dotyczy konfliktu Izraela i USA z Iranem. Dokument opublikowało brytyjskie ministerstwo finansów. Sygnatariusze apelują o szybkie zakończenie działań i stabilizację sytuacji.

Ryzyko dla gospodarki światowej Sygnatariusze wskazują na spowolnienie globalnego wzrostu. Zwracają uwagę na presję inflacyjną. Podkreślają wpływ na rynki finansowe. Ich zdaniem skutki pojawią się nawet przy szybkim zakończeniu działań. Ostrzegają przed długotrwałymi konsekwencjami.



Deklarują gotowość do wspólnego działania. Podkreślają odpowiedzialność za skutki kryzysu. Zapowiadają odbudowę gospodarek po jego zakończeniu. Wskazują na potrzebę skoordynowanej i elastycznej reakcji. Akcentują znaczenie stabilności finansowej.

Pojawia się wątek działań mających przywrócić gospodarki do stabilności po zakończeniu kryzysu.

Znaczenie Cieśniny Ormuz Ministrowie apelują o swobodną żeglugę przez Cieśninę Ormuz. Uznają ją za kluczową dla rynku energii. Wskazują na zagrożenia dla transportu surowców. Podkreślają znaczenie bezpieczeństwa żeglugi. Ostrzegają przed zakłóceniami.



Dokument mówi o dodatkowych ryzykach. Wymienia eskalację działań zbrojnych. Wskazuje na możliwe rozszerzenie konfliktu. Podkreśla zagrożenia dla łańcuchów dostaw. Zwraca uwagę na wpływ na globalną stabilność gospodarczą.