Potężny pitbull i słodki cavalier: te rasy psów nie są mile widziane w Norwegii

Buldog cierpi na choroby dziedziczne wywołane przez człowieka. Fot. Pixabay

Norweskie prawo wciąż ewoluuje w zakresie dbania o prawa i obowiązki właścicieli zwierząt. Regulacje dotyczą m.in. posiadania niektórych gatunków. Przepisy jasno wskazują, które czworonogi mogą być hodowane w kraju fiordów. Na baczności muszą się mieć przede wszystkim fani psów.

Na początku 2022 roku Sąd Okręgowy w Oslo uznał, że hodowla psów rasy buldog angielski i cavalier king charles spaniel narusza ustawę o dobrostanie zwierząt. Chodzi o modyfikacje genetyczne, które wpływają negatywnie na psychiczne i fizyczne funkcje zwierząt. Prozwierzęcy aktywiści wyjaśniali, że cavalier king jest obciążony ponad 25 chorobami genetycznymi, a przebieg części z nich jest bardzo bolesny. Dalsze rozmnażanie uznano więc za narażenie szczeniaków rasy na niepotrzebne cierpienie.



Norwescy kynologowie chcieliby pójść o krok dalej. Wyrok sądu wskazuje, że w kraju fiordów nie mogą funkcjonować hodowle, których celem jest rozmnażanie buldoga angielskiego i cavaliera king charles spaniela. Aktywiści i lekarze domagają się, by funkcjonowanie obu ras w Norwegii zostało całkowicie zabronione.

Psy mogą być niebezpieczne



Pitbull terrier,

Amerykański staffordshire terrier (Amstaff),

Fila Brasileiro,

Tosa inu,

Dog argentyński,

Wilczak czechosłowacki.

Za nielegalne uznaje się również rasy, które w przeszłości powstały w wyniku mieszania psów i wilków. Wyjątki dotyczą owczarków niemieckich, malamutów, owczarków belgijskich i husky syberyjskich. Prawo nie zabrania posiadania tych ras. Norweskie prawo jasno reguluje również kwestię posiadania, hodowli i rozmnażania ras, które mogą być uznane za niebezpieczne i stwarzające zagrożenia dla ludzi i innych zwierząt. Od 2004 roku na zakazanej liście znajdują się:

W Norwegii uznane za niebezpieczne, a więc zakazane, są wszystkie podane wyżej rasy oraz psy posiadające ich domieszkę. Zakaz dotyczy wprowadzania niebezpiecznych ras, ich posiadania oraz hodowli.Fot. Pixabay.com

Rasa mojego psa jest na liście. Czy wjadę z nim do Norwegii? Jak wynika z przepisów norweskiego prawa, zakazane rasy psów nie mają wstępu do Norwegii. Ustawy i rozporządzenia nie przewidują odstępstw w sytuacji podróży turystycznej, czy chęci uczestnictwa w wystawie.



Z komplikacjami muszą liczyć się także osoby, których czworonogi przypominają rasę wpisaną na listę zwierząt zakazanych. Służby mają prawo sprawdzić, czy pobyt danego zwierzęcia na terenie kraju fiordów jest legalny. Sprawdzają w tym celu mikrochip wszczepiony w ciało zwierzęcia. Mogą również pobrać materiał do badań DNA. Brak odpowiedniej dokumentacji lub wskazanie na domieszkę rasy agresywnej może mieć szereg negatywnych konsekwencji. Najłagodniejszą jest brak możliwości przekroczenia granicy. Służby mają również prawo skierować psa do uśpienia.

Prawa zwierząt w Norwegii W Norwegii obowiązuje szereg przepisów, które gwarantują prawa i obowiązki właścicieli zwierząt. Osobny akt prawny poświęcono psom. Hundeloven, czyli tak zwana ustawa o psach, to zespół przepisów regulujących kwestię hodowli oraz dbających o dobrostan zwierząt w Norwegii. Obowiązuje od 2004 roku. Od 2017 roku procedowana jest nowelizacja regulacji, która zakłada nowatorskie podejście do zwierząt. Deputowani Stortingu proponują, by właścicielem psów były osoby, które posiadają odpowiednią wiedzę do zapewnienia bezpieczeństwa zwierzęciu i osobom postronnym. Chcą także utrudnić możliwości organów ścigania dotyczące skierowania psa do uśpienia. Decyzję w tej sprawie mieliby wydawać jedynie weterynarze.

Nowe przepisy mają być krokiem naprzód w działaniach służących rozwojowi praw zwierząt.Fot. pxfuel

Właściciele psów muszą pamiętać w Norwegii o podstawowych obowiązkach wobec zwierzęcia. Od kwietnia do sierpnia czworonogi muszą chodzić na smyczy. Ma to uchronić inne dzikie zwierzęta przed agresją oraz zapewnić bezpieczeństwo zwiększonej liczbie turystów. Niedostosowanie do któregokolwiek z przepisów grozi surową grzywną.