Norwegia zadba o psy: czworonogi tylko dla osób z odpowiednią wiedzą

– To krok naprzód wobec właścicieli psów, którym stawiamy konkretne wymagania – mówią o nowelizacji ustawy o psach przedstawiciele Partii Liberalnej. Politycy ugrupowania poinformowali, że w Stortingu zebrała się większość, która popiera zaostrzenie przepisów.

Hundeloven, czyli tak zwana ustawa o psach, to zespół przepisów regulujących kwestię hodowli oraz dbających o dobrostan zwierząt w Norwegii. Obowiązuje od 2004 roku. Procedowane po 18 latach normy mają poprawić sytuację czworonogów w kraju fiordów. Do najważniejszych zmian mają należeć:

Nowatorskie podejście do zwierząt

Głównym inicjatorem zmian w ustawie o psach są parlamentarzyści Partii Liberalnej. – To krok naprzód wobec właścicieli psów, którym stawiamy konkretne wymagania. To oni muszą zapewnić psu bezpieczną przestrzeń. [...] Ważne jest, by właściciel dbał także o potrzeby psa. Zwierzęta nie są tylko po to, by zadowalać ludzi – komentuje na łamach NRK projekt nowelizacji Ingvild Wetrhus Thorsvik, deputowana Liberałów. Projekt zmian uzyskał już pozytywną opinię Ministerstwa Rolnictwa i Żywności oraz komisji ds. handlu.