Polska zmienia kolor na mapie zakażeń. Pogorszenie sytuacji epidemicznej w Europie

21 października Europejska Agencja Kontroli Zakażeń (ECDC) zaktualizowała mapę infekcji. W kilkunastu krajach pogorszeniu uległa sytuacja epidemiczna, w związku z czym ECDC zdecydowała o zmianach porad dla podróżnych z tych państw. Dotknęły one także kilka obszarów w Polsce.

Na zaktualizowanej mapie ECDC pojawiło się kilka kolejnych czerwonych i ciemnoczerwonych obszarów, zmalała zaś liczba stref zielonych i pomarańczowych. Na terytorium Polski obszary, które zmieniły kolor z pomarańczowego na czerwony, to: - woj. zachodniopomorskie - woj. podlaskie - woj. mazowieckie - woj. lubelskie

Aktualne przepisy wjazdowe w Norwegii: kto może przyjechać bez kwarantanny do kraju fiordów

Polska na czerwono. Co z kwarantanną?

Przy wjeździe do Norwegii z tzw. czerwonych obszarów należy poddać się kwarantannie. Osoby, które mają prawo wjechać do Norwegii, muszą przed wjazdem przejść negatywny test na covid-19, wypełnić formularz rejestracji pobytu i poddać się testowi na koronawirusa na granicy po przyjeździe do kraju fiordów.