Polska: „tydzień eksplozji pandemii”. W aptekach darmowe testy na covid-19

21 stycznia w Polsce odnotowano najwyższą dobową liczbę zakażeń koronawirusem - 36 665. To o ponad 6 tysięcy więcej niż przedwczoraj. W związku z bardzo trudną sytuacją epidemiczną premier i minister zdrowia zwołali konferencję prasową, na której poinformowali o postanowieniach rządu.

- Seniorzy są najbardziej narażeni. Dlatego też każdy obywatel, który ma COVID-19, będzie mógł w 48 godzin być zbadany w domu przez lekarza pierwszego kontaktu. To szczególnie ważne dla starszych osób - dodał premier.

Premier zaapelował także do pracodawców, by - w miarę możliwości - wdrażali pracę zdalną.

Premier poinformował także, że skróceniu ulega okres kwarantanny. - Spodziewamy się szybszego przebiegu zachorowania. Dlatego skracamy kwarantannę do 7 dni - dodał Niedzielski.

Skracamy okres przebywania w kwarantannie do 7 dni. pic.twitter.com/HFQMzc9l13

Eksplozja pandemii

- Mamy za sobą tydzień eksplozji pandemii. Każdego kolejnego dnia smutne rekordy. Od trzech dni widzimy, że liczba dziennych infekcji utrzymuje się powyżej 30 tys. - powiedział Adam Niedzielski - Zakażeń z dzisiaj, które ogłosimy jutro, może być nawet ponad 40 tys. - dodał.



Szef resortu zdrowia powiedział, że władze widzą ogromną dynamikę w porównaniu z liczbą zakażeń w minionym tygodniu. - Dzisiejszy wynik to praktycznie 2,5 raza więcej niż tydzień temu. W ujęciu pełnego tygodnia widać, że liczba infekcji po prostu się podwaja. To nie jest chwilowe zwiększenie. Narasta liczba zleceń na testy na COVID-19, tego w poprzednich falach na tym etapie nie było - przyznał.



Minister Niedzielski dodał, że w liczba zakażeń mutacją Omikron wzrasta - obecnie to już 25 proc. wszystkich zakażeń.