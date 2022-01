Polska: piąta fala nabiera rozpędu. „Sytuacja jest dramatyczna”

W Polsce z tygodnia na tydzień podwaja się liczba infekcji, poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. - Omikron stał się faktem. Sytuacja jest dramatyczna - podkreślił. Szef resortu zaznaczył, że tak dynamiczny wzrost zakażeń stanowi ogromne ryzyko dla systemu opieki zdrowotnej.

Sytuacja jest dramatyczna

- Dynamicznie rośnie liczba zleceń wykonywanych w POZ na kolejne badania. Ta liczba z tygodnia na tydzień powiększyła się z 40. do 60 tys. To przyrosty, z jakimi nie mieliśmy do czynienia. Omikron stał się faktem. Stanowi ponad 20 proc. w strukturze naszego genomu. Ten udział wiąże się z ogromną dynamiką zakażeń. Sytuacja jest dramatyczna. W przyszłym tygodniu możemy mieć poziom zakażeń o wartości nawet powyżej 50 tys. To sytuacja stanowiąca ogromne ryzyko dla systemu opieki zdrowotnej - poinformował Adam Niedzielski.



Minister zdrowia zwrócił się do pracodawców, by wdrażali pracę zdalną. Dodał, że władze wprowadziły taki obowiązek w administracji publicznej.