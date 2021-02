Polska szykuje się na trzecią falę epidemii: zakaz przyłbic, regionalizacja restrykcji

24 lutego na popołudniowej konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski przedstawił najnowsze informacje dotyczące sytuacji epidemicznej w Polsce. Jak poinformował szef resortu, z uwagi na różnice w poszczególnych regionach dotyczące liczby zakażeń, można się spodziewać regionalizacji obostrzeń. Najpoważniejsza sytuacja epidemiczna występuje w województwie warmińsko-mazurskim.

Regionalizacja obostrzeń

- Najbardziej niepokojąca jest sytuacja woj. warmińsko-mazurskiego. Niestety, w tym regionie mamy do czynienia z blisko dwukrotnym przekroczeniem średniej krajowej. Na 100 tys. mieszkańców jest tam ponad 45 zakażeń - poinformował Adam Niedzielski. W związku z różną sytuacją epidemiczną w polskich województwach władze zarządzają regionalizację obostrzeń.



Restrykcje, które do 28 lutego obowiązują w całym kraju, zostaną utrzymane. Wyjątek stanowi właśnie województwo warmińsko-mazurskie. Tam obowiązywać będą surowsze restrykcje. Nauka w klasach 1-3 wróci do trybu zdalnego. Zamknięte zostaną również galerie handlowe, korty, baseny i obiekty kultury.



Zaostrzone zasady będą obowiązywać na razie przez 2 tygodnie.