Polska warunkowo łagodzi obostrzenia. To się zmieni

Podczas konferencji prasowej, na której ogłaszano luzowanie obostrzeń, nie padła informacja o otwieraniu kasyn. Jednak w opublikowanym rozporzędzniu rząd i tym obiektom pozwala na warunkowe otwarcie.- Do dnia 28 lutego 2021 r. w kasynach oraz obiektach działalności związanej z eksploatacją automatów do gier hazardowych na monety (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 92.00.Z) może znajdować się nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni dostępnej dla klientów, przy zachowaniu odległości co najmniej 1,5 m, z wyłączeniem obsługi. Przed wejściem do kasyna lub obiektu działalności związanej z eksploatacją automatów do gier hazardowych na monety zamieszcza się informację o limicie osób oraz podejmuje środki zapewniające jego przestrzeganie - czytamy w rozporządzeniu Rady Ministrów z 11 lutego.