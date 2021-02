Polska: od dziś zmiany w obostrzeniach. W nocy opublikowano nowe przepisy

22 lutego w Dzienniku Ustaw opublikowano nowe rozporządzenie w sprawie środków kontroli zakażeń przeciwko rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Nowe przepisy wchodzą w życie dziś.

Najważniejsza zmiana dotyczy zasad zwolnienia z kwarantanny, której należy się poddać po powrocie z zagranicy do Polski. Zgodnie z nowymi przepisami z obowiązku kwarantanny zwolnione zostają następujące grupy: - uczniowie pobierający naukę w Polsce lub w państwie sąsiadującym i ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z uczniami w celu umożliwienia tej nauki - dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w Polsce lub w państwie sąsiadującym i ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z dziećmi w celu objęcia ich tym wychowaniem, a także studenci, uczestnicy studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego i innych form kształcenia - doktoranci kształcący się w Polsce lub w państwie sąsiadującym oraz osoby prowadzące działalność naukową. Należy udokumentować funkcjonariuszowi Straży Granicznej pobieranie nauki/objęcie wychowaniem przedszkolnym/prowadzenie działalności naukowej. Z obowiązkowej kwarantanny zostaną także zwolnione osoby, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej.

Ponadto, jak czytamy w rozporządzeniu, obowiązku poddania się kwarantannie nie stosuje się do osoby: - wykonującej zawód medyczny w rozumieniu -która poddaje się testowi diagnostycznemu w kierunku SARS-CoV-2 - przed rozpoczęciem: - rehabilitacji leczniczej albo turnusów -uczestnictwa w projekcie „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” realizowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej - świadczeń uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dzieci wykonywanego pod opieką dorosłych.

Kasyna: będą ograniczenia

Rząd wprowadza zmiany w działalności kasyn. Do tej pory bowiem w kasynach można było spożywać posiłki czy napoje. Od dziś będzie to zabronione. Bez zmian pozostaje przepis obowiązujący do 28 lutego, że w kasynach oraz obiektach działalności związanej z eksploatacją automatów do gier hazardowych będzie mogła znajdować się nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni dostępnej dla klientów, przy zachowaniu odległości co najmniej 1,5 m, z wyłączeniem obsługi.