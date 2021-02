Polska straci dotacje z Funduszy Norweskich? Partia Centrum domaga się reformy

Dotacje realizowane za pośrednictwem Funduszy Norweskich oraz Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego pochłoną w 2021 roku 5,7 mld NOK z budżetu kraju fiordów. Program wsparcia krajów UE, którego największym beneficjentem jest Polska, wygasa 30 kwietnia 2021 roku, jednak norweski rząd nie chce z niego rezygnować. Partia Centrum proponuje jednak, by przekazywane środki zostały ograniczone.

Obecne uzgodnienia związane z dotowaniem Fundusz Norweskich oraz Funduszy EOG nie nakładają na kraj fiordów prawnego zobowiązania do kontynuacji programu. Jak zwróciła uwagę szefowa MSZ Ine Eriksen Søreide, Norwegia wciąż dostrzega potrzebę wyrównywania różnic społecznych oraz gospodarczych. Do decyzji odnieśli się politycy Partii Centrum. – Musimy być krytyczni wobec tego, jak wykorzystywane są środki publiczne. To program, który miał być pomocą dla krajów UE, ale został znacznie rozbudowany. Można stwierdzić, że potrzeba dotowania zmniejszyła się wraz z udzieleniem obecnej pomocy. Wszystko poszło raczej w przeciwnym kierunku – przyznała w rozmowie z Nettavisen Emilie Enger Mehl. – Nie jesteśmy do tego prawnie zobowiązani. Nie musimy wysyłać tak dużych sum państwom Europy Wschodniej.