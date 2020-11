„Chętnie skorzystamy z bogatych doświadczeń Norwegów”: Polska przechodzi na bezemisyjny transport publiczny

Jak poinformowało ministerstwo klimatu, szef resortu Michał Kurtyka spotkał się z Ambasadorem Norwegii w Polsce Andreasem Eide. Dyskusja dotyczyła obszarów współpracy polsko-norweskiej między innymi w obszarze polityki klimatycznej oraz energetycznej. Minister Kurtyka zwrócił uwagę, że rząd chciałby wykorzystać doświadczenie Norwegów w zakresie wprowadzenia publicznego transportu bezemisyjnego w polskich miastach.

Rozmowa polityków dotyczyła m.in. wykorzystania Funduszy Norweskich. Są one wykorzystywane m.in. przy transformacji energetycznej Polski. – Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu to ambitna i złożona odpowiedź na wyzwania, przed którymi stoimy. Cieszy się on dużym zainteresowaniem wnioskodawców. Ponadto 180 wniosków (co stanowi około jednej trzeciej wszystkich złożonych) zostało przygotowanych we współpracy z podmiotami norweskimi. Obecnie trwa ich ocena i mamy nadzieję, że realizacja poszczególnych projektów będzie mogła się rozpocząć już w przyszłym roku – skomentował wykorzystanie środków Michał Kurtyka.