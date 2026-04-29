29 kwietnia 2026 09:03
Polacy nadal chcą zostawać w Norwegii. Więcej paszportów dostała tylko jedna grupa
Polacy na tle największych grup. Wyprzedzają nas tylko Syryjczycy
Łącznie osoby ze 148 krajów otrzymały w 2025 roku norweskie obywatelstwo. Około 60 proc. nadań dotyczyło 10 największych grup. W strukturze Polacy należą do najważniejszych narodowości. Jednocześnie 20 proc. nowych obywateli to Syryjczycy.
Kto stara się o obywatelstwo? Europejczycy decydują się później
Wśród Europejczyków częściej występują osoby spoza kategorii imigrantów. Dotyczy to m.in. Polaków, Litwinów i Duńczyków. W przypadku Szwedów 5 proc. należy do opisywanej grupy, a wśród Duńczyków 22 proc. Różnice wynikają z długości pobytu i historii migracji. Mediana dla Europejczyków wynosi od 13 do 18 lat, a dla Syryjczyków około 8 lat.
