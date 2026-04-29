kr

Kredyt gotówkowy w Norwegii

Eff. rente 15,82%, 100 000 kr. over 5 år, etablering 950 kr., Tot. 142 730 kr.

Sprawdź

Eff. rente 15,82%, 100 000 kr. over 5 år, etablering 950 kr., Tot. 142 730 kr.

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Życie w Norwegii
|
Redakcja
|

29 kwietnia 2026 09:03

Polacy nadal chcą zostawać w Norwegii. Więcej paszportów dostała tylko jedna grupa

W 2025 roku 35 021 osób otrzymało norweskie obywatelstwo. To wzrost o 28 proc. rok do roku, czyli o 7 561 osób więcej niż w 2024 roku. Wśród największych grup znaleźli się m.in. Polacy, obok wyraźnie dominujących Syryjczyków.
Komentarze
Kopiuj link
Mediana pobytu dla Europejczyków wynosi od 13 do 18 lat. Fot. fotolia.pl/royalty free
Podsumowanie artykułu
Odsłuchaj artykuł 0:00
0:00
0:00
Najliczniejszą grupą byli Syryjczycy. Otrzymali 7 628 obywatelstw, co stanowiło 22 proc. wszystkich nadań. Ich liczba była ponad dwukrotnie wyższa niż w 2024 roku. W czołówce znaleźli się także Polacy, Szwedzi, Erytrejczycy i Niemcy.
Polacy na tle największych grup. Wyprzedzają nas tylko Syryjczycy

Polacy należą do największych grup otrzymujących obywatelstwo w Norwegii. Są częścią szerszej grupy europejskiej. Stanowią istotną część nowych obywateli. Wraz z innymi Europejczykami utrzymują stabilną pozycję w danych.

Łącznie osoby ze 148 krajów otrzymały w 2025 roku norweskie obywatelstwo. Około 60 proc. nadań dotyczyło 10 największych grup. W strukturze Polacy należą do najważniejszych narodowości. Jednocześnie 20 proc. nowych obywateli to Syryjczycy.

Il. SSB

Kto stara się o obywatelstwo? Europejczycy decydują się później

Większość nowych obywateli to imigranci. Stanowią 84 proc. wszystkich przypadków. Pozostałe 16 proc. to osoby urodzone w Norwegii lub z innym tłem rodzinnym. Wśród Syryjczyków około 900 osób to osoby urodzone w Norwegii. W grupach europejskich, w tym polskiej, udział takich osób jest wyższy.

Wśród Europejczyków częściej występują osoby spoza kategorii imigrantów. Dotyczy to m.in. Polaków, Litwinów i Duńczyków. W przypadku Szwedów 5 proc. należy do opisywanej grupy, a wśród Duńczyków 22 proc. Różnice wynikają z długości pobytu i historii migracji. Mediana dla Europejczyków wynosi od 13 do 18 lat, a dla Syryjczyków około 8 lat.

Il. SSB

Na liczbę nadań wpływa także czas rozpatrywania wniosków. W przypadku Syryjczyków wynosi on 21 miesięcy. To niemal dwa lata oczekiwania. Wzrost liczby obywatelstw dotyczy wielu grup jednocześnie. Może to wskazywać zarówno na większą liczbę wniosków, jak i zmiany w tempie ich rozpatrywania, które będą wpływać na kolejne lata.
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Co daje norweskie obywatelstwo?
Ile lat trzeba mieszkać w NO?
Ile trwa rozpatrzenie wniosku?
Czy można mieć dwa paszporty?
Czemu Syryjczyków jest najwięcej?
Jak oceniasz ten artykuł?
0
5
0
1
0

Reklama
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
0 / 300
Wyślij
Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.  W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia plików cookies

Zgoda
Szczegóły
Strona korzysta z plików cookie

Nasza strona korzysta z plików cookie w celu optymalizacji działania strony, analizowania ruchu oraz dostosowywania treści i reklam do Twoich preferencji. Zgodnie z wymogami Google, korzystamy z trybu zgody, który pozwala kontrolować, jakie dane są gromadzone i przetwarzane. Możesz wyrazić zgodę na wszystkie kategorie plików cookie lub zarządzać swoimi preferencjami. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Niezbędne

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć w naszych systemach. Są one ustawiane w odpowiedzi na działania użytkownika, takie jak ustawienia prywatności, logowanie lub wypełnianie formularzy. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych osobowych.

Analityczne

Pliki cookie analityczne pozwalają nam mierzyć ruch na stronie i analizować, jak użytkownicy z niej korzystają. Dzięki temu możemy poprawiać funkcjonowanie strony oraz dostosowywać jej treści do potrzeb użytkowników. Korzystamy z Google Analytics w trybie Consent Mode, który działa zgodnie z Twoimi preferencjami. Jeżeli nie wyrazisz zgody, Google Analytics ograniczy gromadzenie i przetwarzanie danych.

Marketingowe

Pliki cookie marketingowe są wykorzystywane do personalizacji reklam, które widzisz zarówno na naszej stronie, jak i na stronach partnerów zewnętrznych. Dzięki nim reklamy są bardziej trafne i odpowiadają Twoim zainteresowaniom. Google Ads działa zgodnie z trybem zgody, który dopasowuje poziom personalizacji reklam do Twoich ustawień. Możesz zdecydować, czy chcesz, aby Twoje dane były wykorzystywane do wyświetlania spersonalizowanych reklam.

Odrzuć wszystkie
Zarządzaj preferencjami
Potwierdź
Akceptuj wszystkie