Polacy nadal chcą zostawać w Norwegii. Więcej paszportów dostała tylko jedna grupa

Mediana pobytu dla Europejczyków wynosi od 13 do 18 lat. Fot. fotolia.pl/royalty free

W 2025 roku 35 021 osób otrzymało norweskie obywatelstwo. To wzrost o 28 proc. rok do roku, czyli o 7 561 osób więcej niż w 2024 roku. Wśród największych grup znaleźli się m.in. Polacy, obok wyraźnie dominujących Syryjczyków.

Najliczniejszą grupą byli Syryjczycy. Otrzymali 7 628 obywatelstw, co stanowiło 22 proc. wszystkich nadań. Ich liczba była ponad dwukrotnie wyższa niż w 2024 roku. W czołówce znaleźli się także Polacy, Szwedzi, Erytrejczycy i Niemcy.

Polacy na tle największych grup. Wyprzedzają nas tylko Syryjczycy Polacy należą do największych grup otrzymujących obywatelstwo w Norwegii. Są częścią szerszej grupy europejskiej. Stanowią istotną część nowych obywateli. Wraz z innymi Europejczykami utrzymują stabilną pozycję w danych.



Łącznie osoby ze 148 krajów otrzymały w 2025 roku norweskie obywatelstwo. Około 60 proc. nadań dotyczyło 10 największych grup. W strukturze Polacy należą do najważniejszych narodowości. Jednocześnie 20 proc. nowych obywateli to Syryjczycy.

Il. SSB

Kto stara się o obywatelstwo? Europejczycy decydują się później Większość nowych obywateli to imigranci. Stanowią 84 proc. wszystkich przypadków. Pozostałe 16 proc. to osoby urodzone w Norwegii lub z innym tłem rodzinnym. Wśród Syryjczyków około 900 osób to osoby urodzone w Norwegii. W grupach europejskich, w tym polskiej, udział takich osób jest wyższy.



Wśród Europejczyków częściej występują osoby spoza kategorii imigrantów. Dotyczy to m.in. Polaków, Litwinów i Duńczyków. W przypadku Szwedów 5 proc. należy do opisywanej grupy, a wśród Duńczyków 22 proc. Różnice wynikają z długości pobytu i historii migracji. Mediana dla Europejczyków wynosi od 13 do 18 lat, a dla Syryjczyków około 8 lat.

Il. SSB