Polska i Norwegia na wspólnej ścieżce. Nadciąga zaostrzenie przepisów migracyjnych

Premier Donald Tusk zapowiedział nową wieloletnią strategię migracyjną Polski, która ma być odpowiedzią na narastające wyzwania związane z nielegalną migracją. Podobne wieści obiegły norweskie media, na podstawie wypowiedzi polityków z kraju fiordów. W obu państwach planowane jest zaostrzenie przepisów dotyczących napływu obcokrajowców.

Drastyczne kroki czy niezbędne działanie?

Premier Donald Tusk zapowiedział w sobotę, 12 października, że Polska przyjmie nowy dokument strategiczny, będący wieloletnią strategią migracyjną na lata 2025-2030. W planach znalazło się m.in. czasowe zawieszenie prawa do azylu.



– Jeśli ja na przykład dzisiaj głośno powiem, że jednym z elementów strategii migracyjnej będzie czasowe terytorialne zawieszenie prawa do azylu, i będę się domagał uznania w Europie dla tej decyzji, to dlatego, bo my dobrze wiemy, jak to jest wykorzystywane przez Łukaszenkę, Putina, przez szmuglerów, przemytników ludzi, handlarzy ludzi. Jak to prawo do azylu jest wykorzystywane dokładnie wbrew istocie prawa do azylu – komentował premier.